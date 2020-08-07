Власти Ливана сообщили об аресте 16 человек из-за взрыва в Бейруте
Пятница, 7 августа 2020, 08:28
Власти Ливана сообщили об аресте 16 человек в рамках расследования масштабного взрыва в порту Бейрута.
Источник: агентство Associated Press со ссылкой на свои источники, "Радио Свобода"
Детали: Среди задержанных – генеральный менеджер порта Хассан Корайтем. 7 августа следователи намерены допросить его.
Центральный банк заморозил счета нескольких человек, включая счета Корайтема и главы таможенного управления.
4 августа в Бейруте произошел большой взрыв. По данным Министерства здравоохранения Ливана, он унес жизни 137 человек, еще по меньшей мере 5 тысяч человек были ранены.
Предыстория:
- 4 августа большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут, повредив дома на расстоянии до 10 км. По данным Министерства здравоохранения Ливана, взрыв унес жизни 137 человек, еще по меньшей мере 5 тысяч человек были ранены.
- Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва мог быть склад нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.
- СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра с судна, принадлежащего россиянину. 2750 тонн аммиачной селитры, используемой в удобрениях и бомбах, 6 лет хранили без соответствующих мер безопасности.
- Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в более $3 млрд.