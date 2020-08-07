Власти Ливана сообщили об аресте 16 человек из-за взрыва в Бейруте

Власти Ливана сообщили об аресте 16 человек в рамках расследования масштабного взрыва в порту Бейрута.

Источник: агентство Associated Press со ссылкой на свои источники, "Радио Свобода"

Детали: Среди задержанных – генеральный менеджер порта Хассан Корайтем. 7 августа следователи намерены допросить его.

Центральный банк заморозил счета нескольких человек, включая счета Корайтема и главы таможенного управления.

4 августа в Бейруте произошел большой взрыв. По данным Министерства здравоохранения Ливана, он унес жизни 137 человек, еще по меньшей мере 5 тысяч человек были ранены.

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