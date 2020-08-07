Коломойский опровергает обвинения Минюста США: Все инвестиции из собственных средств
Олигарх Игорь Коломойский отвергает обвинения министерства юстиции США и уверяет, что все средства, которые он инвестировал в США, получил от доходов от собственного бизнеса.
Источник: Коломойский в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств,полученных в 2007-2008 годах по сделке с Evraz и из доходов других бизнесов, хранившихся в Приватбанке.
Всё иное категорически отвергается".
Детали: В 2007 году Коломойский продал часть своих металлургических активов российской компании Evraz. От сделки Коломойский получил часть акций компании и миллиард долларов.
Что было раньше: Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с ПриватБанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.
Кроме того, Минюст США требует конфисковать у Коломойского офисную башню в Луисвилле и офисный парк в Далласе. Общая стоимость зданий составляет около 70 млн долларов.
Во вторник в Кливленде ФБР пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является украинский олигарх Игорь Коломойский.
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Предыстория:
- В начале 2019 года стало известно, что Коломойский и его партнеры по компании Optima Management является крупнейшими игроками на местном рынке офисной недвижимости. По данным издания Miami Herald, на скупку местных активов Optima потратила около 250 млн долларов.
- Партнеры Коломойского в США - Мордехай Корф и Ури Лейбер, выходцы из еврейской общины штата Флорида.
- В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. Среди покупок, которые изучает следствие: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.