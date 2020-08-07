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Коломойский опровергает обвинения Минюста США: Все инвестиции из собственных средств

Пятница, 7 августа 2020, 12:08
Коломойский опровергает обвинения Минюста США: Все инвестиции из собственных средств

Олигарх Игорь Коломойский отвергает обвинения министерства юстиции США и уверяет, что все средства, которые он инвестировал в США, получил от доходов от собственного бизнеса.

Источник: Коломойский в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств,полученных в 2007-2008 годах по сделке с Evraz и из доходов других бизнесов, хранившихся в Приватбанке.

Всё иное категорически отвергается".

Детали: В 2007 году Коломойский продал часть своих металлургических активов российской компании Evraz. От сделки Коломойский получил часть акций компании и миллиард долларов.

Что было раньше: Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с ПриватБанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.

Кроме того, Минюст США требует конфисковать у Коломойского офисную башню в Луисвилле и офисный парк в Далласе. Общая стоимость зданий составляет около 70 млн долларов.

Во вторник в Кливленде ФБР пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является украинский олигарх Игорь Коломойский.

Узнать больше: Четыре войны Коломойского. Как олигарх возвращает свое влияние

Trusted persons: кто управляет оффшорными активами Игоря Коломойского

Предыстория:

  • В начале 2019 года стало известно, что Коломойский и его партнеры по компании Optima Management является крупнейшими игроками на местном рынке офисной недвижимости. По данным издания Miami Herald, на скупку местных активов Optima потратила около 250 млн долларов.
  • Партнеры Коломойского в США - Мордехай Корф и Ури Лейбер, выходцы из еврейской общины штата Флорида.
  • В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. Среди покупок, которые изучает следствие: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.

Роман Кравец, Алена Мазуренко, УП

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Темы: КоломойскийПриватбанкиСША
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