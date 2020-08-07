Коломойский опровергает обвинения Минюста США: Все инвестиции из собственных средств

Олигарх Игорь Коломойский отвергает обвинения министерства юстиции США и уверяет, что все средства, которые он инвестировал в США, получил от доходов от собственного бизнеса.

Источник: Коломойский в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств,полученных в 2007-2008 годах по сделке с Evraz и из доходов других бизнесов, хранившихся в Приватбанке.

Всё иное категорически отвергается".

Детали: В 2007 году Коломойский продал часть своих металлургических активов российской компании Evraz. От сделки Коломойский получил часть акций компании и миллиард долларов.

Что было раньше: Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с ПриватБанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.

Кроме того, Минюст США требует конфисковать у Коломойского офисную башню в Луисвилле и офисный парк в Далласе. Общая стоимость зданий составляет около 70 млн долларов.

Во вторник в Кливленде ФБР пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является украинский олигарх Игорь Коломойский.

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