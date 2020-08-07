На столичном предприятии "Киевхлеб" вспышка COVID-19

За минувшие сутки в столице зарегистрировали 186 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них 11 – среди детей.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 7 августа

Прямая речь: "Новости, к сожалению, неутешительные. На этой неделе количество больных коронавирусом в Киеве растет каждый день. 186 выявленных случаев только за прошедшие сутки. 11 из них – у детей".

Детали: Среди новых больных 94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет, 81 мужчина в возрасте от 19 до 70 лет, 7 девочек – от 2 до 16 лет и 4 мальчика от 1 года до 13 лет. 20 человек госпитализировали.

В частности, зафиксировали вспышку на предприятии "Киевхлеб". Сначала с симптомами коронавируса к медикам обратились трое работников пекарни №8, тесты подтвердили у них COVID-19. После этого обследовали и протестировали всех 77 работников предприятия, 37 человек оказались инфицированными.

Сейчас цех-пекарню закрыли на карантин. Там проводят дезинфекцию. А все больные и контактные лица находятся на самоизоляции.

Кроме того, в Соломенском районе столицы заболел один из специалистов районного управления образования. Он контактировал с более чем 60 людьми. Сейчас у 3 из них – подозрение на коронавирус.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (47), Деснянском (30) и в Святошинском (20) районах.

По состоянию на 7 августа в столице уже 9178 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 142 человек. В то же время 3163 жителя Киева преодолели болезнь (из них 26 за минувшие сутки).

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