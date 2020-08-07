Украина договаривается о 3-5 участках разведения на Донбассе – Ермак

Украина договаривается с сепаратистами о новых 3-5 участках для разведения войск на Донбассе.

Источник: Reuters со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака

Прямая речь: "Сегодня мы очень близки к согласованию трех, а может, и пяти новых участков (для разведения войск – ред.)".

Детали: Он уточнил, что речь идет о по меньшей мере трех новых участках.

Предыстория: