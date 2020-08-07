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Украина договаривается о 3-5 участках разведения на Донбассе – Ермак

Пятница, 7 августа 2020, 13:21
Фото с Facebook Минобороны

Украина договаривается с сепаратистами о новых 3-5 участках для разведения войск на Донбассе.

Источник: Reuters со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака

Прямая речь: "Сегодня мы очень близки к согласованию трех, а может, и пяти новых участков (для разведения войск – ред.)".

Детали: Он уточнил, что речь идет о по меньшей мере трех новых участках.

Предыстория:

  • Осенью 2019 года разведение сил и средств уже произошло возле населенных пунктов "Золотое-4" и "Петровское".
  • Во время встречи президентов "нормандской четверки" 9 декабря 2019 было согласовано, что на Донбассе должно состояться разведение войск еще на трех участках.
  • Украинская сторона в ТКГ предложила осуществить разведение в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселовка Второй и у КПВВ "Гнутово".
  • В феврале секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что боевики не хотят отступать от занятых позиций на участках разведения войск, о котором была достигнута договоренность во время встречи президентов в "нормандском формате".
  • 7 апреля заместитель командующего операции Объединенных сил и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Богдан Бондарь сообщил, что стороны не смогли достичь договоренностей по новому разведению войск в Донбассе еще на трех участках.

Темы: УкраинаДонбассАндрей Ермак


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