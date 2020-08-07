Офис генпрокурора открыл дела против более 100 иностранцев за участие в войне на Донбассе

Офис генпрокурора в течение недели зарегистрировал уголовные производства относительно более 100 иностранных граждан за участие в войне на Донбассе на стороне боевиков.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Офис генпрокурора зарегистрировал уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в составе НЗФ РФ в вооруженном конфликте против Украины".

Детали: Прокуроры установили, что, начиная с 2014 года по настоящее время, в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе участвовали не менее 2 граждан Республики Болгария, 7 – Армении, 1 – Грузии, 19 – Италии, 27 – Испании, 12 – Казахстана, 3 – Литвы, 26 – Молдовы, 2 – Нидерландов и 5 – Германии.

Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК (участие наемников в вооруженном конфликте, умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, приведшие к гибели людей или иным тяжким последствиям).

По данным ОГП, наемники действовали в составе 14-го батальона территориальной обороны "Призрак", 11-го отдельного мотострелкового полка "Восток", 7-й отдельной мотострелковой бригады "Чистяковская", 1-й отдельной мотострелковой бригады "Славянская", отдельного разведывательного батальона "Спарта", отдельного штурмового батальона "Сомали", НВФ "Русичи", "Волчья сотня", "Брянка СССР" и пр.

В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия – нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления СБУ.

В ОГП "Украинской правде" уточнили, что все упомянутые производства открыли на этой неделе.

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