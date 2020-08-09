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В Париже маски становятся обязательными на большинстве улиц

Воскресенье, 9 августа 2020, 16:26

В Париже с понедельника, 10 августа, ношение масок становится обязательным для лиц старше 11 лет на большинстве главных улиц, а также в четырех департаментах вокруг столицы, а именно в О-де-Сен, Сене-Сен-Дени, Валь- де-Марн и Валь д'Уаз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Все индикаторы показывают, что вирус снова более активно циркулирует в регионе: ежедневно около 400 человек получают положительный результат на Covid-19. Заболеваемость особенно высока среди 20-30-летних", - говорится в заявлении мэрии Парижа.

В Париже маски будут обязательны, в частности, на набережной Сены и более сотни улиц почти во всех районах французской столицы.

"Это туристические районы, открытые рынки или очень коммерческие улицы, набережные Сены, канал Сен-Мартен, а также Монмартр, очень туристический", - пояснил представитель мэрии Николас Нордман.

Новый режим вводится на тех улицах, где обычно много людей и трудно соблюдать дистанцию. В течение двух недель людям будут напоминать о необходимости масок, после этого могут штрафовать на сумму 135 евро.

Темы: Франциякоронавирускарантин


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