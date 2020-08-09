Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Премьер Британии заявил о необходимости открыть школы в сентябре

Воскресенье, 9 августа 2020, 19:20

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что открытие школ в сентябре является социальным, экономическим и моральным императивом, и настаивал на том, что они смогут безопасно работать, несмотря на сохраняющуюся угрозу со стороны пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В воскресенье Джонсон сообщил, что перезапуск школ является национальным приоритетом. Школы будут последними местами, которые закроют в случае будущих локальных карантинов.

Школы в Англии закрылись в марте во время национального карантина, за исключением детей ключевых работников, и вновь открылись в июне для небольшого числа учеников.

Правительство хочет, чтобы все ученики вернулись в школу к началу сентября, что Джонсон назвал "национальным приоритетом".

"Оставлять наши школы закрытыми дольше, чем это абсолютно необходимо, - это социально недопустимо, экономически нерационально и морально неоправданно", - заявил Джонсон.

Премьер предупредил, что экономические издержки для родителей, которые не могут работать из-за закрытия школ, стремительно растут, и страна столкнется с большими проблемами, если дети не получат образование.

"Эта пандемия еще не закончилась, и последнее, что каждый из нас может себе позволить, - это успокаиваться. Но теперь, когда мы знаем достаточно, чтобы безопасно снова открыть школы для всех учеников, у нас есть моральный долг сделать это", - написал он.

Темы: Великобританиякарантинобразование


powered by lun.ua
Главное сегодня

За Лукашенко проголосовали почти 80% избирателей – экзит-пол

У двух игроков "Динамо" обнаружили коронавирус

В Беларуси уже говорят о явке 73%, в центре Минска спецтехника

Донецкая "Слуга народа" настаивает на проведении выборов в прифронтовой зоне

ЦИК заявила о невозможности проведения выборов у линии соприкосновения

Зеленский: Нужно определить крымскотатарский народ как коренной

Все новости...
Великобритания
Взрыв в Бейруте: Британия и Германия пообещали помощь Ливану
В Британии задержали эксминистра по подозрению в домогательствах - СМИ
Великобритания и США обсудят вопрос соглашения о свободной торговле
Последние новости
20:09
За Лукашенко проголосовали почти 80% избирателей – экзит-пол
19:59
На некоторых участках в Беларуси явка превысила 100% - наблюдатели
19:35
У двух игроков "Динамо" обнаружили коронавирус
19:20
Премьер Британии заявил о необходимости открыть школы в сентябре
19:12
Первые дни недели придут с дождями и грозами
18:55
На Донбассе в воскресенье тишина, но есть одно нарушение
18:44
После свадьбы на Львовщине коронавирусом заболели гости
18:27
В Беларуси уже говорят о явке 73%, в центре Минска спецтехника
18:18
Второй танкер с нефтью из США для Беларуси прибыл в литовский порт
18:07
Донецкая "Слуга народа" настаивает на проведении выборов в прифронтовой зоне
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!