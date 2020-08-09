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Премьер Британии заявил о необходимости открыть школы в сентябре

Воскресенье, 9 августа 2020, 19:20
Премьер Британии заявил о необходимости открыть школы в сентябре

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что открытие школ в сентябре является социальным, экономическим и моральным императивом, и настаивал на том, что они смогут безопасно работать, несмотря на сохраняющуюся угрозу со стороны пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В воскресенье Джонсон сообщил, что перезапуск школ является национальным приоритетом. Школы будут последними местами, которые закроют в случае будущих локальных карантинов.

Школы в Англии закрылись в марте во время национального карантина, за исключением детей ключевых работников, и вновь открылись в июне для небольшого числа учеников.

Правительство хочет, чтобы все ученики вернулись в школу к началу сентября, что Джонсон назвал "национальным приоритетом".

"Оставлять наши школы закрытыми дольше, чем это абсолютно необходимо, - это социально недопустимо, экономически нерационально и морально неоправданно", - заявил Джонсон.

Премьер предупредил, что экономические издержки для родителей, которые не могут работать из-за закрытия школ, стремительно растут, и страна столкнется с большими проблемами, если дети не получат образование.

"Эта пандемия еще не закончилась, и последнее, что каждый из нас может себе позволить, - это успокаиваться. Но теперь, когда мы знаем достаточно, чтобы безопасно снова открыть школы для всех учеников, у нас есть моральный долг сделать это", - написал он.

Темы: Великобританиякарантинобразование
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