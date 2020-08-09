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Прем'єр Британії заявив про необхідність відкрити школи у вересні

Неділя, 9 серпня 2020, 19:20
Прем'єр Британії заявив про необхідність відкрити школи у вересні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що відкриття шкіл у вересні є соціальним, економічним і моральним імперативом, і наполягав на тому, що вони зможуть безпечно працювати, незважаючи на загрозу з боку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У неділю Джонсон повідомив, що перезапуск шкіл є національним пріоритетом. Школи будуть останніми місцями, які закриють в разі майбутніх локальних карантинів.

Школи в Англії закрилися в березні під час національного карантину, заняття проводили лише для дітей ключових працівників, і знову відкрилися в червні для невеликого числа учнів.

Уряд хоче, щоб всі учні повернулися в школу до початку вересня, що Джонсон назвав "національним пріоритетом".

"Залишати наші школи закритими довше, ніж це абсолютно необхідно, - це соціально неприпустимо, економічно нераціонально і морально невиправдано", - заявив Джонсон.

Прем'єр попередив, що економічні витрати для батьків, які не можуть працювати через закриття шкіл, стрімко ростуть, і країна зіткнеться з великими проблемами, якщо діти не отримають освіту.

"Ця пандемія ще не закінчилася, і останнє, що кожен з нас може собі дозволити, - це заспокоюватися. Але тепер, коли ми знаємо достатньо, щоб безпечно знову відкрити школи для всіх учнів, у нас є моральний обов'язок зробити це", - написав він.

Теми: Велика Британіякарантиносвіта
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