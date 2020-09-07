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Украинского посла вернули в Минск

Понедельник, 7 сентября 2020, 19:54
Украинского посла вернули в Минск
фото: радио свобода

Украинский посол в Беларуси Игорь Кизим вернулся после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины в Минск.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на посольство Украины в Минске

Прямая речь Кизима: "Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами" поставлены на паузу ".

В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России".

Что было раньше:  17 августа МИД вызвал для консультаций в Киев посла в Беларуси Игоря Кизима.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина поставила на паузу дипломатические отношения с Беларусью.

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Напомним: 

  • Почти месяц в Беларуси продолжаются протесты. Поводом для акций стали официальные результаты президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80% голосов.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента. Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
  • Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 августа заявил, что в России сформирован резерв из сотрудников силовых ведомств, который в случае необходимости могут отправить в Беларусь, но он якобы "не будет использован до тех пор, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля".
  • Александр Лукашенко 16 августа заявлял, что Владимир Путин пообещал оказать "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности" в Белоруссии в рамках обязательств России как члена Союзного государства и ОДКБ.

Темы: УкраинаМИДдипломатические отношенияБеларусь
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