Украинского посла вернули в Минск
Украинский посол в Беларуси Игорь Кизим вернулся после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины в Минск.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на посольство Украины в Минске
Прямая речь Кизима: "Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами" поставлены на паузу ".
В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России".
Что было раньше: 17 августа МИД вызвал для консультаций в Киев посла в Беларуси Игоря Кизима.
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина поставила на паузу дипломатические отношения с Беларусью.
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Напомним:
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- Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 августа заявил, что в России сформирован резерв из сотрудников силовых ведомств, который в случае необходимости могут отправить в Беларусь, но он якобы "не будет использован до тех пор, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля".
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