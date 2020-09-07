Украинского посла вернули в Минск

Украинский посол в Беларуси Игорь Кизим вернулся после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины в Минск.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на посольство Украины в Минске

Прямая речь Кизима: "Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами" поставлены на паузу ".

В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России".

Что было раньше: 17 августа МИД вызвал для консультаций в Киев посла в Беларуси Игоря Кизима.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина поставила на паузу дипломатические отношения с Беларусью.

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Напомним: