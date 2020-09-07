Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украинского посла вернули в Минск

Понедельник, 7 сентября 2020, 19:54
фото: радио свобода

Украинский посол в Беларуси Игорь Кизим вернулся после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины в Минск.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на посольство Украины в Минске

Прямая речь Кизима: "Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами" поставлены на паузу ".

В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России".

Что было раньше:  17 августа МИД вызвал для консультаций в Киев посла в Беларуси Игоря Кизима.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина поставила на паузу дипломатические отношения с Беларусью.

Читайте больше: Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция

Цена молчания: почему Украина должна объявить о непризнании выборов в Беларуси

"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине

Напомним: 

  • Почти месяц в Беларуси продолжаются протесты. Поводом для акций стали официальные результаты президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80% голосов.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента. Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
  • Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 августа заявил, что в России сформирован резерв из сотрудников силовых ведомств, который в случае необходимости могут отправить в Беларусь, но он якобы "не будет использован до тех пор, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля".
  • Александр Лукашенко 16 августа заявлял, что Владимир Путин пообещал оказать "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности" в Белоруссии в рамках обязательств России как члена Союзного государства и ОДКБ.

Темы: УкраинаМИДдипломатические отношенияБеларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко

В ОП говорят, что в группе инспекторов на Донбассе будет "ограниченное присутствие боевиков"

видео, обновленоБогдан: Чиновники Офиса президента тайно встречаются с Порошенко

По делу Шеремета выбрали основных присяжных – адвокаты

В Беларуси арестованной Колесниковой "шьют" госизмену

Участники ТКГ совместно с ОБСЕ проведут инспекцию в районе, где сорвали перемирие

Все новости...
Украина
Пираты освободили из плена шестерых украинских моряков
Киберспорт официально признали видом спорта в Украине
"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 330 новых кредитов
Последние новости
00:20
ВОЗ одобряет приостановление испытаний вакцины от COVID-19, которая, вероятно, вызывает болезнь
23:59
Навального отравили улучшенным "Новичком", он должен был умереть в самолете – СМИ
23:27
Умер военный, которому Зеленский говорил "я же не лох какой-то"
22:41
фотоХакеры взломали сайт академии МВД Беларуси и оставили послание
22:24
В Черткове Тернопольской закрыли детские сады
21:49
Богдан рассказал, что ему сожгли две машины в один день
21:32
Через COVID-19 у работницы пищеблока на карантин идет школа на Черниговщине
21:17
Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко
21:06
Богдан прокомментировал "обещания Ермака" РФ и спецоперацию по "вагнеровцам"
21:02
Трамп признал, что от начала сознательно преуменьшал угрозу коронавируса
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!