Ермак назвал главным достижением переговоров в Берлине продление режима "тишины"

Главным результатам переговоров 11 сентября в Берлине в "нормандском формате" на уровне политических советников есть договоренность о продлении режима "тишины" на Донбассе.

Источник: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак журналистам, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Ермака: "Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду, что режим "тишины", который был инициирован президентом Украины и продолжался в течение последних 6 недель, будет продолжен. Мы очень на это надеемся и будем делать все, что зависит от Украины, чтобы это было так. Мы делаем все, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших бойцов, наших людей.

Так, не было достигнуто конкретных договоренностей по срокам, но ... все свидетельствует, что процесс движется вперед. Я уверен, что этот саммит состоится, хотя, к сожалению, не могу назвать сегодня конкретную дату. Надеюсь, что он состоится до конца этого года".

Детали: Он заявил, что в течение 7-часовых переговоров делегации прошлись практически по всем пунктам, которые касаются договоренностей лидеров "нормандской четверки", достигнутых в Париже: вопросы безопасности, политические, доступ Красного Креста, освобождения удерживаемых лиц.

Он выразил надежду, что следующая встреча советников состоится в течение ближайших недель. К тому времени к работе присоединятся помощники и консультанты.

Он также отметил, что не разделяет позицию своего российского визави Дмитрия Козака, который в комментарии российским журналистам заявил, что никаких прорывов во время переговоров не произошло.

Что было раньше: Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи представителей "нормандской четверки" в Берлине заявил, что "прорыва достигнуто не было", но Верховная Рада якобы изменит постановление, которое приняла 15 июля.

Также Козак отметил, что вопрос проведения саммита "нормандской четверки" даже не обсуждался.

Напомним: 11 сентября в 15:00 в ведомстве федерального канцлера Германии в Берлине начались переговоры политсоветников стран "нормандской четверки".

Они длились 7 часов.