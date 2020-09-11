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Єрмак назвав головним досягненням перемовин у Берліні продовження режиму "тиші"

П'ятниця, 11 вересня 2020, 23:25
Єрмак назвав головним досягненням перемовин у Берліні продовження режиму тиші
фото: УП

Головним результатам переговорів 11 вересня в Берліні у "нормандському форматі" на рівні політичних радників є домовленість про продовження режиму "тиші" на Донбасі.

Джерело: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак журналістам, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Єрмака: "Я вважаю, що це найважливіше, що сьогодні відбулося. І це дає надію, що режим "тиші", який був ініційований президентом України і тривав протягом останніх 6 тижнів, буде продовжений. Ми дуже на це сподіваємося і будемо робити все, що залежить від України, аби це було так. Ми робимо все, щоб зберегти життя та здоров‘я наших бійців, наших людей.

Так, не було досягнуто конкретних домовленостей щодо строків, але… все свідчить, що процес рухається вперед. Я впевнений, що цей саміт відбудеться, хоча, на жаль, не можу назвати сьогодні конкретну дату. Сподіваюся, що він відбудеться до кінця цього року".

Деталі: Він заявив, що протягом 7-годинних переговорів делегації пройшли практично по всіх пунктах, які стосуються домовленостей лідерів "нормандської четвірки", досягнутих у Парижі: безпекові питання, політичні, доступ Червоного Хреста, звільнення утримуваних осіб.

Він висловив сподівання, що наступна зустріч радників відбудеться протягом найближчих тижнів. До того часу до роботи долучаться помічники та консультанти.

Він також зауважив, що не поділяє позицію свого російського візаві Дмитра Козака, який у коментарі російським журналістам заявив, що жодних проривів під час перемовин не сталося.

Що було раніше: Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак за підсумками зустрічі представників "нормандської четвірки" в Берліні заявив, що "прориву досягнуто не було", але Верховна Рада нібито змінить постанову, яку ухвалила 15 липня.

Також Козак зазначив, що питання проведення саміту "нормандської четвірки" навіть не обговорювалося.

Нагадаємо: 11 вересня о 15:00 у відомстві федерального канцлера Німеччини в Берліні почалися переговори політрадник країн "нормандської четвірки".

Вони тривали 7 годин.

"Українська правда" у Threads

Теми: Андрій Єрмакнормандський форматДонбасвійна
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