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Труханов опережает Филимонова в рейтинге одесских кандидатов в мэры

Понедельник, 14 сентября 2020, 13:08

Если бы местные выборы проходили сейчас, то в Одессе в них победил бы действующий мэр Геннадий Труханов, который проходит в нескольких уголовных делах.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС) в Одессе, проведенного с 27 августа по 8 сентября 2020 года

Детали: Выборы запланированы на 25 октября, но в начале сентября политические предпочтения одесситов, которые уже определились с выбором, были следующими:

Геннадий Труханов ("Доверяй делам") – 61%

Вадим Рабинович ("ОПЗЖ") – 8%

Олег Филимонов ("Слуга народа") – 5,5%

Эдуард Гурвиц (самовыдвиженец) – 4,9%

Дмитрий Голубов (самовыдвиженец) – 4,8%

Михэил Саакашвили ("Движение новых сил") – 4,8%

Сергей Кивалов (Украинская морская партия) – 4,4%.

 

65,8% респондентов считают, что Труханов имеет высокие шансы на победу на выборах.

57,1% опрошенных хорошо оценивают деятельность действующего мэра на должности, 14,8% плохо оценивают его деятельность, еще 25,8% респондентов – ни хорошо, ни плохо.

К Труханову и лучше всего отношение из возможных кандидатов (к нему позитивно относятся 61,3% жителей Одессы, негативно – 15,6%). Далее по этому показателю идут Голубов (33,2% против 14,3%), Скорик (30,7% против 18,1%) и Рабинович (32,5% против 23,7%).

 

В рейтинге партий как на выборах в городской совет Одессы, так и на выборах в Одесский областной совет, наилучшие позиции имеет партия Труханова "Доверяй делам" (46,6% в городе и 47,4% в области).

За ней следуют "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидерами которой являются Вадим Рабинович и Виктор Медведчук, и партия "Слуга народа".

 

Справка: КМИС с 27 августа по 8 сентября опросил в Одессе 1200 респондентов из разных районов в формате личного интервью. Погрешность 3-ступенчатой ​​стохастической выборки не превышает 2,9%.

Напомним: Недавно президентская партия "Слуга народа" решила выдвигать на выборы в Одессе юмориста Олега Филимонова. Баллотироваться ему предложил лично Владимир Зеленский.

Против Геннадия Труханова выдвинут ряд обвинений и подозрений.

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Алена Рощенко, УП
Темы: ОдессавиборыТрухановсоциологияопрос


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