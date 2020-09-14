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Труханов випереджає Філімонова в рейтингу одеських кандидатів у мери

Понеділок, 14 вересня 2020, 13:08
Труханов випереджає Філімонова в рейтингу одеських кандидатів у мери

Якби місцеві вибори відбувалися зараз, то в Одесі в них переміг би чинний мер Геннадій Труханов, який проходить у декількох кримінальних справах.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) в Одесі, проведеного з 27 серпня по 8 вересня 2020 року

Деталі: Вибори заплановано на 25 жовтня, але на початку вересня політичні уподобання одеситів, які вже визначилися з вибором, були такими:

- Геннадій Труханов ("Довіряй ділам") – 61%

- Вадим Рабінович ("ОПЗЖ") – 8%

- Олег Філімонов ("Слуга народу") – 5,5%

- Едуард Гурвіц (самовисуванець) – 4,9%

- Дмитро Голубов  (самовисуванець) – 4,8%

- Міхеіл Саакашвілі ("Рух нових сил") – 4,8%

- Сергій Ківалов (Українська морська партія) – 4,4%.

 

65,8% респондентів вважають, що Труханов має найвищі шанси на перемогу на виборах.

57,1% опитаних добре оцінюють діяльність чинного мера на посаді, 14,8% погано оцінюють його діяльність, ще 25,8% респондентів – ні добре, ні погано.

Труханов має і найкраще ставлення з можливих кандидатів (до нього позитивно ставляться 61,3% жителів Одеси, негативно – 15,6%). Далі за цим показником ідуть Голубов (33,2% проти 14,3%), Скорик (30,7% проти 18,1%) і Рабінович (32,5% проти 23,7%).

У рейтингу партій як на виборах до міської ради Одеси, так і на виборах до Одеської обласної ради, найкращі позиції має партія Труханова "Довіряй ділам" (46,6% у місті і 47,4% в області).

 

Слідом за нею йдуть "Опозиційна платформа – За життя", лідерами якої є Вадим Рабінович та Віктор Медведчук, та партія "Слуга народу".

 

Довідка: КМІС із 27 серпня по 8 вересня опитав в Одесі 1200 респондентів із різних районів у форматі особистого інтерв'ю. Похибка 3-ступеневої стохастичної вибірки не перевищує 2,9%.

Нагадаємо: Нещодавно президентська партія "Слуга народу" вирішила висувати на виборах в Одесі гумориста Олега Філімонова. Балотуватися йому запропонував особисто Володимир Зеленський.

Проти Геннадія Труханова висунуто низку звинувачень та підозр.

У липні 2019 року одеський суд визнав Труханова та інших фігурантів невинуватими у заволодінні 185 мільйонами гривень із місцевого бюджету через купівлю будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю.

У червні 2020 року Національне антикорупційне бюро завершило розслідування у справі щодо недекларування Трухановим статків на 16,3 мільйона гривень.

У липні цього року НАБУ проводила обшуки у Труханова та інших осіб у справі про незаконну передачу комунальної нерухомості у приватну власність.

Читайте також: Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси

Справа Труханова: що означає виправдальний вирок меру Одеси

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесавибориТрухановсоціологіяопитування
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