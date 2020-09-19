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В Умани, где празднуют хасиды, полицейские составили 7 админпротоколов

Суббота, 19 сентября 2020, 17:39
В Умани, где празднуют хасиды, полицейские составили 7 админпротоколов

За время патрулирования мест паломничества хасидов в месте празднования Рош га-Шана в Умани полицейские составили 7 административных протоколов.

Источник: полиция Черкасской области

 

Детали: Админпротоколы составлены по статьям 203-1 (Невыполнение решения о запрете въезда в Украину) и 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), 44-3 (Нарушение правил карантина людей) и 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В полиции также сообщили, что "в результате слаженных действий полицейских нарушений публичной безопасности не было допущено".

Улицы Умани патрулируют представители сводного отряда, а это – около 600 полицейских из разных областей Украины. Также 6 полицейских прибыли из Израиля для помощи украинским коллегам.

 

Сводный отряд полицейских будет нести службу в Умани до завершения празднования Рош ха-Шана (еврейского нового года).

Предыстория:

  • Согласно постановлению правительства, въезд в Украину для иностранцев закрыт с 28 августа по 28 сентября. Власть сделала определенные исключения, но паломничество к ним не относится.
  • С 14 сентября на участок украинской границы с Беларусью в пункт "Новые Яриловичи" начали массово прибывать паломники-хасиды. Несмотря на действующие ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, они планировали попасть в Украину для празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана будет отмечаться с вечера 18 сентября по вечер 20-го ред.).
  • Украинские пограничники констатировали, что этих людей ввели в заблуждение, якобы белорусское направление границы с Украиной открыто для иностранцев. Силовики несколько дней разъясняли иностранцам решение украинского правительства.
  • Утром 18 сентября паломники-хасиды начали покидать территорию возле пункта пропуска "Новые Яриловичи".
  • 18 сентября все иностранцы-паломники оставили территорию рядом с линией границы Украины с Беларусью напротив пункта пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области, оставив после себя горы мусора.

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Украинская правда

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Темы: хасидыУманьЧеркасская областьполиция
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