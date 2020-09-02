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Стефанчук не исключает отставки министров экономики и финансов

Среда, 2 сентября 2020, 00:26
Стефанчук не исключает отставки министров экономики и финансов
Фото: Дмитрий Ларин

Первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что министров экономики и финансов вскоре могут отправить в отставку.

Источник: Стефанчук в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Я думаю, что такая ситуация назревает (кадровые изменения в правительстве – УП). Экономический блок у нас представлен министром экономики и финансов. Я думаю, что в первую очередь речь идет именно об этих лицах".

Детали: Речь идет о главе Минфина Сергее Марченко и министре экономики Игоре Петрашко.

По словам Стефанчука, соответствующие выводы будут сделаны после 15 сентября. Тогда правительство должно предложить парламенту бюджетную резолюцию на следующий год (постановление с очерченными направлениями бюджетной политики – УП).

"Я думаю, что все будет зависеть от одного: насколько эффективная и качественная работа будет проведена над проектом государственного бюджета Украины и насколько парламенту будет предложены новые подходы по преодолению последствий, вызванных COVID-19", – заявил Стефанчук.

Напомним:

  • Накануне председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что у монобильшоства есть вопросы к работе экономического блока Кабмина.
  • 30 августа глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не исключает, что в ближайшей перспективе произойдут кадровые ротации в экономическом блоке Кабмина.
  • Игоря Петрашко парламент назначил на должность министра экономики в марте этого года. В конце того же месяца Верховная Рада согласовала кандидатуру Сергея Марченко на пост министра финансов.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: Кабинет министровэкономикаВерховная Рада
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