Назначить министра здравоохранения слугам помогла ОПЗЖ, а министра финансов – "Голос"
Назначить новых министров "слуги народа" помогли "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Голос".
Источник: сайт Совета
Детали: Верховная Рада со второго раза назначила министром здравоохранения Максима Степанова и министром финансов Сергея Марченко.
За назначение Степанова проголосовали 246 нардепов - 195 из монобольшинства, 8 депутатов из "За будущее", 13 из "Доверия", 9 внефракционных и 21 из ОПЗЖ.
Без голосов "Оппозиционной платформы - За жизнь" назначения Степанова не было бы принято.
Назначение Марченко не поддержали ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина".
"Слуга народа", "Голос", депутатские группы и внефракционные проголосовали за нового министра финансов (256 "за").
Святослав Вакарчук и его фракция предоставили 17 голосов в поддержку этого решения.
Напомним:
- До этого Верховная Рада освободила Игоря Уманского от должности министра финансов и Илью Емца с должности министра здравоохранения.
- Как писала Украинская правда, Максим Степанов уже рассматривался на должность главы Минздрава после отставки Кабмина Гройсмана в 2019 году.
- Степанов - бывший руководитель Одесской области. Его отец был главным врачом в Славянске (и оказался в списках сепаратистов сайта "Миротворец").
- В апреле 2019 года Степанов отказывался покидать пост председателя Одесской ОГА по указу тогдашнего президента Петра Порошенко, но его таки уволили.
- Степанов называл себя кумом бывшего губернатора Одесской области Игоря Палицы (6 мая 2014 года - 30 мая 2015), которого в свое время считали доверенным лицом Игоря Коломойского.
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