Назначить министра здравоохранения слугам помогла ОПЗЖ, а министра финансов – "Голос"

Назначить новых министров "слуги народа" помогли "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Голос".

Источник: сайт Совета

Детали: Верховная Рада со второго раза назначила министром здравоохранения Максима Степанова и министром финансов Сергея Марченко.

За назначение Степанова проголосовали 246 нардепов - 195 из монобольшинства, 8 депутатов из "За будущее", 13 из "Доверия", 9 внефракционных и 21 из ОПЗЖ.

Без голосов "Оппозиционной платформы - За жизнь" назначения Степанова не было бы принято.

Назначение Марченко не поддержали ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

"Слуга народа", "Голос", депутатские группы и внефракционные проголосовали за нового министра финансов (256 "за").

Святослав Вакарчук и его фракция предоставили 17 голосов в поддержку этого решения.

Напомним:

До этого Верховная Рада освободила Игоря Уманского от должности министра финансов и Илью Емца с должности министра здравоохранения.

Как писала Украинская правда, Максим Степанов уже рассматривался на должность главы Минздрава после отставки Кабмина Гройсмана в 2019 году.

Степанов - бывший руководитель Одесской области. Его отец был главным врачом в Славянске (и оказался в списках сепаратистов сайта "Миротворец").

В апреле 2019 года Степанов отказывался покидать пост председателя Одесской ОГА по указу тогдашнего президента Петра Порошенко, но его таки уволили.

Степанов называл себя кумом бывшего губернатора Одесской области Игоря Палицы (6 мая 2014 года - 30 мая 2015), которого в свое время считали доверенным лицом Игоря Коломойского.

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