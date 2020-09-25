ПАДЕНИЕ САМОЛЕТА НА ХАРЬКОВЩИНЕ: ПОГИБЛИ ДВА ДЕСЯТКА ЧЕЛОВЕК

В Министерстве внутренних дел сообщают, что пока известно о 18 погибших и двое тяжело раненых во время падения военного самолета в Харьковской области.

Источник: пресс-служба МВД, офис президента, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в Telegram

Детали: МВД сообщает, что на борту самолета находилось 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов). По состоянию на 21:45 18 погибших и двое тяжело раненых.

В ведомстве отмечают, что на самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. На борту самолета находилось 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов). По состоянию на 21: 45 18 погибших и двое тяжело раненых.

В Офисе президента сообщили, что огонь уже потушен. 20 человек погибли, двое ранены. Предварительно, на борту было 24 человека. В Зеленского сообщили, что создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы.

Между тем глава ОГА Кучер с места происшествия отмечает, на борту было 28 человек, из них 7 офицеров и 21 курсант. Из них 22 человека погибли, 2 выжили (1 в критическом состоянии), доля четырех неизвестна.

Предыстория: В Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.