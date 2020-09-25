ПАДЕНИЕ САМОЛЕТА НА ХАРЬКОВЩИНЕ: ПОГИБЛИ ДВА ДЕСЯТКА ЧЕЛОВЕК

В Министерстве внутренних дел сообщают, что пока известно о 18 погибших и двое тяжело раненых во время падения военного самолета в Харьковской области. Позже Офис генпрокурора сообщил о гибели 25 человек на борту.

Источник: пресс-служба МВД, офис президента, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в Telegram, ГСЧС

Детали: МВД сообщает, что на борту самолета находилось 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов). По состоянию на 21:45 сообщалось о 18 погибших и двое тяжело раненых.

В ведомстве отмечают, что на самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба.

В Офисе президента сообщили, что огонь уже потушен. 20 человек погибли, двое ранены. Предварительно, на борту было 24 человека. В Зеленского сообщили, что создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы.

Между тем глава ОГА Кучер с места происшествия отмечает, на борту было 28 человек, из них 7 офицеров и 21 курсант. Из них 22 человека погибли, 2 выжили (1 в критическом состоянии), доля четырех неизвестна.

По данным ГСЧС, вблизи г. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины, с последующим возгоранием. В 21:55 пожар самолета был ликвидирован.

По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 28 человек. Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски четырех человек продолжаются.

Предыстория: В Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой во время тренировочного полета упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.