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Дубилет на примере Уругвая посоветовал, как переманить в Украину креативных белорусов

Понедельник, 28 сентября 2020, 11:25
Дубилет на примере Уругвая посоветовал, как переманить в Украину креативных белорусов

Бывший министр Кабинета министров, сооснователь monobank, Koto и Smartass Дмитрий Дубилет предлагает правительству перенять опыт Уругвая, чтобі привлечь белорусский креативный класс на переезд в Украину.

Источник: Дубилет в Facebook

Прямая речь: "Уругвай похож на Украину тем, что там тоже есть проблема сокращающегося и стареющего населения. Недавно там пришел к власти новый президент, и уже через несколько месяцев он запустил ряд мер по стимулированию иностранцев на переезд к ним в страну.

Чтобы получить вид на жительство, в Уругвае теперь достаточно купить недвижимость на сумму $380.000 либо инвестировать в бизнес $1.7М. Новый иностранный бизнес получает налоговые каникулы на 10 лет. Чтобы получить налоговое резидентство, достаточно провести в стране 60 дней в году (раньше было 180)".

Детали: По словам Дубилета, пока в качестве главного источника иммигрантов для Уругвая выступает Аргентина. Уругвайцы даже поставили себе конкретный план — добиться переезда 100.000 аргентинцев.

Экс-министр отмечает, что Украине пока до таких системных мер далеко.

Прямая речь: "Формально у нас тоже можно получить вид на жительство или гражданство в обмен на инвестиции, но украинские юристы, которые занимаются этими вопросами, говорят о сплошной коррупции и бюрократическом аде в ДМС и СБУ, которые задействованы в этом процессе.

А приток инвестиций, равно как и хоть какой-нибудь иммиграции нам ой как не помешал бы".

Напомним: В связи со сложной обстановкой в Беларуси на сегодняшний день (с 9 августа граждане массово протестуют против фальсифицированных выборов президента) разные страны углуюляют консультации о переносе деятельности белорусских компаний и частных лиц.

Например, 12 белорусских компаний, представляющих отрасль информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и другие технологические отрасли, такие как "зеленая" энергетика, перенесли деятельность в Латвию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ITБеларусь
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