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Дубілет на прикладі Уругваю порадив, як переманити в Україну креативних білорусів

Понеділок, 28 вересня 2020, 11:25
Дубілет на прикладі Уругваю порадив, як переманити в Україну креативних білорусів

Колишній міністр Кабінету міністрів, співзасновник monobank, Koto і Smartass Дмитро Дубілет пропонує уряду перейняти досвід Уругваю, чтобі залучити білоруський креативний клас на переїзд в Україну.

Джерело: Дубілет в Facebook

Пряма мова: "Уругвай схожий на Україну тим, що там теж є проблема скорочення населення, яке старішає. Нещодавно там прийшов до влади новий президент, і вже через кілька місяців він запустив ряд заходів стимулювання іноземців на переїзд до них у країну.

Щоб отримати дозвіл на проживання, в Уругваї тепер досить купити нерухомість на суму $380.000 або інвестувати в бізнес $1.7м. Новий іноземний бізнес отримує податкові канікули на 10 років. Щоб отримати податкове резидентство, досить провести в країні 60 днів в році (раніше було 180)".

Деталі: За словами Дубілета, поки в якості головного джерела іммігрантів для Уругваю виступає Аргентина. Уругвайці навіть поставили собі конкретний план - домогтися переїзду 100.000 аргентинців.

Ексміністр зазначає, що Україні поки до таких системних заходів далеко.

Пряма мова: "Формально у нас теж можна отримати посвідку на проживання або громадянство в обмін на інвестиції, але українські юристи, які займаються цими питаннями, говорять про суцільну корупцію і бюрократичне пекло в ДМС та СБУ, які задіяні в цьому процесі.

А приплив інвестицій, так само як і хоч якась імміграція нам ой як не завадив би ".

Нагадаємо: В зв'язку із складною обстановкою в Білорусі на сьогоднішній день (з 9 серпня громадяни масово протестують проти фальсифікованих виборів президента) різні країни поглиблюють консультації про перенесення діяльності білоруських компаній і приватних осіб.

Наприклад, 12 білоруських компаній, які представляють галузь інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) та інші технологічні галузі, такі як "зелена" енергетика, перенесли діяльність до Латвії.

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Українська правда

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Теми: ITБілорусь
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