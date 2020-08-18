Зеленский указом ввел в ТКГ экс-премьера Фокина

Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

Источник: указ № 327/2020 главы государства от 18 августа, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в комментарии "Интерфакс-Украина", Фокин в комментарии "Интерфакс-Украина"

Детали: Согласно документу, Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).

По мнению главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первого президента Украины Леонида Кравчука, Фокин поможет наладить взаимодействие как с жителями Донбасса, которые проживают на неподконтрольной Украине территории, так и с живущими сейчас на остальной территории страны.

Кравчук отметил, что для движения вперед очень важно знать не только мнение "руководителей этих образований" (на территории ОРДЛО), или политических сил, или мнение Российской Федерации, а нужно знать, о чем думают и чего хотят люди, которые жили на территории Донбасса до войны, и вынуждены были переселиться оттуда.

Прямая речь: "Этот вопрос Витольда Фокина. Потому что он житель Донбасса, с 16 лет работал в шахтах, был премьер-министром Украины, участником Беловежских переговоров. Фокин хорошо знает Донбасс, этих людей, у него много там контактов. Я думаю, что в данном случае его возможности и способность к такому спокойному, компромиссному, аналитическому подходу будут полезными для этого дела".

Детали: Сам же Фокин отметил, что будет отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе ТКГ.

Фокин указал, что он и другой первый замглавы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Алексей Резников будут иметь отдельные участки ответственности каждый.

Фокин заявил, что считает за честь принять участие в работе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе. Он говорит, что "очень хорошо понимает специфику этой многоплановой работы и хорошо знает Донбасс".

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