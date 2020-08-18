Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский указом ввел в ТКГ экс-премьера Фокина

Вторник, 18 августа 2020, 11:31
Зеленский указом ввел в ТКГ экс-премьера Фокина

Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

Источник: указ № 327/2020 главы государства от 18 августа, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в комментарии "Интерфакс-Украина", Фокин в комментарии "Интерфакс-Украина"

Детали: Согласно документу, Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).

По мнению главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первого президента Украины Леонида Кравчука, Фокин поможет наладить взаимодействие как с жителями Донбасса, которые проживают на неподконтрольной Украине территории, так и с живущими сейчас на остальной территории страны.

Кравчук отметил, что для движения вперед очень важно знать не только мнение "руководителей этих образований" (на территории ОРДЛО), или политических сил, или мнение Российской Федерации, а нужно знать, о чем думают и чего хотят люди, которые жили на территории Донбасса до войны, и вынуждены были переселиться оттуда.

Прямая речь: "Этот вопрос Витольда Фокина. Потому что он житель Донбасса, с 16 лет работал в шахтах, был премьер-министром Украины, участником Беловежских переговоров. Фокин хорошо знает Донбасс, этих людей, у него много там контактов. Я думаю, что в данном случае его возможности и способность к такому спокойному, компромиссному, аналитическому подходу будут полезными для этого дела".

Детали: Сам же Фокин отметил, что будет отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе ТКГ.

Фокин указал, что он и другой первый замглавы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Алексей Резников будут иметь отдельные участки ответственности каждый.

Фокин заявил, что считает за честь принять участие в работе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе. Он говорит, что "очень хорошо понимает специфику этой многоплановой работы и хорошо знает Донбасс".

Предыстория:

  • 30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске. На посту главного переговорщика по урегулированию конфликта на Донбассе он заменил второго президента Леонида Кучму
  • 31 июля стало известно, что первый премьер-министр Украины Витольд Фокин может стать участником ТКГ, 6 августа президент Владимир Зеленский подтвердил, что Фокин будет помогать Кравчуку.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Последние новости
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
Все новости...
Реклама: