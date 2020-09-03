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Полиция нашла нападавшего на нардепа Полякова

Четверг, 3 сентября 2020, 02:58
Полиция нашла нападавшего на нардепа Полякова
Фото: facebook Полякова

Патрульная полиция разыскала мужчину, который избил нардепа из группы "За будущее" Антона Полякова.

Источник: патрульная полиция Киева

Детали: С утра патрульные получили ориентировку по плану "Перехват": разыскивали мужчину на автомобиле Toyota. Найти нападающего удалось с помощью камер. Задержали авто на Броварском проспекте в столице.

Предварительно, водитель подтвердил полиции, что имел конфликт с незнакомцем утром.

"Патрульные вызвали на место следственно-оперативная группу Шевченковского управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: Рано утром 2 сентября на народного депутата из группы "За будущее" Антона Полякова напали на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева, он обратился к медикам.

Справка: Антон Поляков прошел в Верховную Раду как выдвиженец от партии "Слуга народа" в 206-м округе в Черниговской области, но 15 ноября 2019 года "слуги народа" исключили его из фракции – как говорили, из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по чувствительным вопросам и конфликтом с руководством фракции и тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

16 декабря Поляков попросил исключить его из партии "Слуга народа" по "идеологическим и моральным принципам".

Поляков был среди тех депутатов, которые завалили поправками ко второму чтению т. н. "антиколомойський" закон – закон о банках, который запретил возвращение "Приватбанка" Игорю Коломойскому. Он подавал иск против главы ВР Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева из-за этото закона.

Поляков возглавляет подкомитет по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

Украинская правда

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Темы: полицияПоляковнападение
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