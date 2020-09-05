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Командующий Объединенных сил пригрозил ответить на огонь оккупантов в понедельник

Суббота, 5 сентября 2020, 23:18

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко отметил, что на обстрел украинских позиций в селе Шумы, который боевики намерены осуществить в понедельник, Вооруженные силы Украины имеют право ответить "всеми имеющимися силами и средствами".

Источник: сообщение штаба ООС в Facebook

Детали: По словам Кравченко, он вместе с руководителем украинской стороны СЦКК осуществил проверку фактов, изложенных в заявлении главаря донецких боевиков Дениса Пушилина об оборудовании украинской стороной инженерных сооружений в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области с соответствующими координатами (48°22'57"N 37°56'55"E).

Сообщается, что по результатам проверки установили: это обвинение не соответствует действительности и является провокационным. Целью же такого заявления командующий ОС назвал срыв договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 года Трехсторонним контактной группой о дополнительных мерах по обеспечению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Прямая речь: "В случае применения огневого влияния вооруженными формированиями Российской Федерации по территории Украины, командование Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами".

Напомним:

Президент Владимир Зеленский обеспокоен заявлением главаря боевиков ОРДО Дениса Пушилина о том, что в понедельник, 7 сентября, вооруженные формирования так называемой "милиции" откроют огонь по украинским позициям вблизи Горловки.

При этом бойцы 503-го Отдельного батальона морской пехоты, которые сейчас находятся на позициях в селе Шумы, достаточно резко ответили на угрозы главаря донецких боевиков Дениса Пушилина осуществить обстрел их укреплений.

Украинская правда
Темы: ПушилинООСВооруженные силыОРДЛО


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