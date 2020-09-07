Разумков высказался о легализации оружия, проституции и марихуаны

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что украинское общество не готово к легализации короткоствольного оружия и проституции. Не поддерживает он и декриминализации легких наркотиков.

Источник: Разумков в интервью "Украинским новинам"

Прямая речь об оружии: "Я не уверен, что общество в полной мере к этому готово".

о легализации легких наркотиков, например, марихуаны, в том числе в медицинских целях: "Не поддерживаю эту идею. Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю.

о проституции: "Считаю, что это не для украинских реалий. Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации сферы услуг".

Предыстория:

Ранее сообщалось, что в партии "Слуга народа" нет единой позиции относительно легализации марихуаны и однополых браков.

Отвечая на вопросы журналистов на фудмаркете в Киеве в октябре 2019 года президент Владимир Зеленский сказал, что декриминализация марихуаны сейчас не на повестке дня: "Зачем нам это? У нас очень много проблем. Мне кажется так: те, кто хотят, потерпят...".

В Верховной Раде 8 созыва разработали законопроект о легализации медицинского использования марихуаны.

Документ, который имел условное название "законопроект о праве на жизнь", имел целью предоставить больным лицам доступ к препаратам на основе медицинской марихуаны. Документ не успели рассмотреть.

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