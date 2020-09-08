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В Бундестаге готовы взять под опеку Колесникову в случае ее заключения

Вторник, 8 сентября 2020, 21:03

Вице-голова Бундестага Клаудиа Рот готова взять белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову под опеку в случае ее длительного заключения.

Об этом Рот рассказала в интервью агентству новостей dpa, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Она - лицо демократического движения в Беларуси, я выражаю ей свою большую солидарность, ее необходимо поддерживать и защищать", - заявила Рот.

По ее словам, если Колесникову лишат свободы на длительный срок по политическим мотивам, она как заместитель председателя Бундестага возьмет опеку над белорусской оппозиционеркой.

В то же время, по данным офиса Клаудии Рот, подобная опека может быть организована через правозащитную организацию Libereco, что выступает за соблюдение прав человека в Беларуси и Украине.

По словам вице-головы Бундестага, Лукашенко должен немедленно разъяснить, где и в каком состоянии находится Колесникова.

Одна из ближайших соратниц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова была похищена 7 сентября в центре Минска.

Утром 8 сентября Государственный погранкомитет Беларуси сообщил, что она вместе с еще двумя членами Координационного совета белорусской оппозиции Антоном Родненковим и Иваном Кравцовым поехали в Украину.

Однако выяснилось, что украинскую границу пересекли только Родненков и Кравцов, а Колесникова порвала на границе свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси. Ее местонахождение не известно.



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