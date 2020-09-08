В Бундестаге готовы взять под опеку Колесникову в случае ее заключения
Вице-голова Бундестага Клаудиа Рот готова взять белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову под опеку в случае ее длительного заключения.
Об этом Рот рассказала в интервью агентству новостей dpa, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
"Она - лицо демократического движения в Беларуси, я выражаю ей свою большую солидарность, ее необходимо поддерживать и защищать", - заявила Рот.
По ее словам, если Колесникову лишат свободы на длительный срок по политическим мотивам, она как заместитель председателя Бундестага возьмет опеку над белорусской оппозиционеркой.
В то же время, по данным офиса Клаудии Рот, подобная опека может быть организована через правозащитную организацию Libereco, что выступает за соблюдение прав человека в Беларуси и Украине.
По словам вице-головы Бундестага, Лукашенко должен немедленно разъяснить, где и в каком состоянии находится Колесникова.
Одна из ближайших соратниц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова была похищена 7 сентября в центре Минска.
Утром 8 сентября Государственный погранкомитет Беларуси сообщил, что она вместе с еще двумя членами Координационного совета белорусской оппозиции Антоном Родненковим и Иваном Кравцовым поехали в Украину.
Однако выяснилось, что украинскую границу пересекли только Родненков и Кравцов, а Колесникова порвала на границе свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси. Ее местонахождение не известно.