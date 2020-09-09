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Богдан заявил, что наибольшее влияние на Зеленского имеет нардеп-ресторатор

Среда, 9 сентября 2020, 19:39

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан говорит, что самое большое влияние на президента Владимира Зеленского имеет народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко.

Источник: Богдан в интервью Дмитрию Гордону

Прямая речь: "Я считаю, что самое большое влияние на президента имеет народный депутат Николай Тищенко. Этот человек не только моральный авторитет, как считает сам Тищенко, но и визионер".

Детали: Гордон после этих слов несколько раз переспросил Богдана, не подшучивает ли он над ним.

По словам Богдана, в конце 2019-начале 2020 года очень активно обсуждался в Офисе президента и Зеленский с этим соглашался, вопрос замены на посту главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, которого привел Богдан, на Николая Тищенко. Почему эта смена не состоялась, Богдан не знает.

Также экс-глава Офиса президента сказал, что Зеленский прислушивается к мнению своей жены, а Елена, как мудрая женщина, не позволяет себе вмешиваться в государственные дела.

Напомним: Журналисты Bihus info выяснили, что во время карантина ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди.

По их словам, в "Велюре" принимают "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".

Тищенко заявил, что его ресторан не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи".

Валентина Романенко, УП
Темы: ЗеленскийБогдан


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