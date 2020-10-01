Пожары на Луганщине - это провокация боевиков России — ООС
В штабе ООС заявили, что военные ВСУ и спасатели ДСНС продолжают локализовать пожары, "вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль".
Источник: штаб ООС
Дословно: "За прошедшие сутки, 30 сентября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
В результате вражеского выстрела из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.
С начала текущих суток, 1 октября, на участках ответственности украинских защитников зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской из автоматического станкового гранатомета.
Военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ДСНС и представителями лесных хозяйств продолжают локализовать пожары, вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль".
Детали: К ликвидации пожаров на Луганщине привлечено 450 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и выделено более 10 единиц тяжелой инженерной и спецтехники. Общая площадь возгорания составляет более 85 гектаров.
Справка: По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 1 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, 1 октября порывы ветра до 20 м/с, в остальные дни ветер 3-12 м/с. Температура воздуха днем от 17 до 25 градусов.
В связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.
Что было раньше:
- 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства. Сейчас известно, что пожарах три человека погибли, еще трое госпитализированы.
- В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очага пожара.