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Навальный: За моим отравлением стоит Путин

Четверг, 1 октября 2020, 08:48

Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.

Источник: Навальный в интервью Der Spiegel, "Meduza"

Прямая речь Навального: "Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего.

Детали: В беседе с изданием политик подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию.

Навальный заявил: "Моя работа сейчас – оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!".



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