Навальный: За моим отравлением стоит Путин

Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.

Источник: Навальный в интервью "Der Spiegel", "Meduza"

Прямая речь Навального: "Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего".

Детали: В беседе с изданием политик подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию.

Навальный заявил: "Моя работа сейчас – оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!".

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