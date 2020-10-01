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Навальный: За моим отравлением стоит Путин

Четверг, 1 октября 2020, 08:48
Навальный: За моим отравлением стоит Путин

Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.

Источник: Навальный в интервью "Der Spiegel", "Meduza"

Прямая речь Навального: "Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего".

Детали: В беседе с изданием политик подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию.

Навальный заявил: "Моя работа сейчас – оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!".

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Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Президент РФ Владимир Путин якобы отрицал отравлениие Навального и презрительно отзывался о нем в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйПутинРосcия
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