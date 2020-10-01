Навальный: За моим отравлением стоит Путин
Четверг, 1 октября 2020, 08:48
Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.
Источник: Навальный в интервью Der Spiegel, "Meduza"
Прямая речь Навального: "Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего.
Детали: В беседе с изданием политик подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию.
Навальный заявил: "Моя работа сейчас – оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!".