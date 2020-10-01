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Пожар на Луганщине: закрылся пункт пропуска с ОРЛО, детонируют боеприпасы

Четверг, 1 октября 2020, 12:37

Из-за пожарной опасности и угрозы жизни людей прекратил работу контрольный пункт пропуска с временно-оккупированным Донбассом "Станица Луганская".

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "В связи с возникновением пожара вблизи контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской, сопровождающегося звуками, характерными при детонации боеприпасов, пропуск граждан через линию разграничения припинено. Согласно решению командующего операции Объединенных сил КПВВ временно закрыт.

Детали: Сейчас пропуск граждан на временно оккупированную территорию не производится. Отмечается, что все люди, которые находились в КПВВ и рядом с территорией контрольного пункта, отведены на безопасное расстояние.

Если же кто-то будет прибывать с временно оккупированной территории, их тоже отведут в безопасное место.

Все пограничные наряды также отведены с территории КПВВ, кроме наряда прикрытия, который готов к действиям.

Работа КПВВ может быть возобновлена ​​после стабилизации ситуации.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: пожарЛуганская областьПограничная служба


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