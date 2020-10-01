Пожар на Луганщине: детонируют боеприпасы, огонь добрался до пункта пропуска с ОРЛО
Из-за пожарной опасности и угрозы жизни людей прекратил работу контрольный пункт пропуска с временно-оккупированным Донбассом "Станица Луганская".
Источник: Государственная пограничная служба
Дословно: "В связи с возникновением пожара вблизи контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской, сопровождающегося звуками, характерными при детонации боеприпасов, пропуск граждан через линию разграничения припинено. Согласно решению командующего операции Объединенных сил КПВВ временно закрыт.
Детали: Сейчас пропуск граждан на временно оккупированную территорию не производится. Отмечается, что все люди, которые находились в КПВВ и рядом с территорией контрольного пункта, отведены на безопасное расстояние.
Если же кто-то будет прибывать с временно оккупированной территории, их тоже отведут в безопасное место.
Все пограничные наряды также отведены с территории КПВВ, кроме наряда прикрытия, который готов к действиям.
Работа КПВВ может быть возобновлена после стабилизации ситуации.
UPD: По состоянию на 13.30 огонь добрался непосредственно контрольно-пропускного пункта: уже частично повреждены элементы инфраструктуры.
На место прибыли пожарные команды ГСЧС, с которыми пограничники принимают все меры для локализации возгорания. Ситуацию осложняют сильные порывы ветра.
Предыстория:
- 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства.
- В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что незаконные формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очага пожара.
- По состоянию на полдень 1 октября известно о 9 погибших и 12 госпитализированных.