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В НАПК считают, что могут наказывать президента, но доверяют этот вопрос Конституционному Суду

Четверг, 1 октября 2020, 13:59
В НАПК считают, что могут наказывать президента, но доверяют этот вопрос Конституционному Суду

Глава Нацагентства по предупреждению коррупции Александр Новиков считает, что президента можно привлекать к административной ответственности, но согласится, если Конституционный Суд решит иначе.

Источник: интервью главы НАПК Александра Новикова УП

Прямая речь: "Я профессиональный юрист и знаю, что вопрос такого уровня – это полномочия Конституционного Суда.

Я бы не составлял протокол, если бы не считал, что президент не может быть субъектом привлечения к ответственности. Поскольку я ему вручил этот протокол, то значит, конечно, позиция НАПК в том, что президент может быть субъектом ответственности.

Вместе с тем, Конституционный Суд может поставить точку в этом вопросе ...

И я вообще как руководитель антикоррупционного органа считаю, что если президент имеет иммунитет от уголовной ответственности, то это естественно, что имеет и от административной. Это гарантии его независимости".

Детали: Новиков уточнил, что согласится с решением Конституционного Суда, если тот решит, что иммунитет президента распространяется не только на уголовное, но и на административное преследование.

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Предыстория:

  • Национальное агентство по предупреждению коррупции в июле вручило Зеленскому два админпротокола об административном правонарушении за недекларирование изменений в имущественном состоянии и пообещало направить материалы в суд.
  • Одно из дел суд закрыл, сославшись на то, что президент обладает иммунитетом. Через неделю после этого Высший совет правосудия закрыл дело против судьи, которая не стала наказывать Зеленского.
  • Кроме того, в июне полиция составила админпротокол, в частности, в отношении президента, за нарушение карантина.
  • Но суд приостановил производство по этому делу и обратился в Верховный суд для толкования, может ли глава государства быть привлечен к административной ответственности.
  • Позже Верховный суд обратился с просьбой о таком толкование в Конституционный Суд.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийНАПК
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