Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В НАПК считают, что могут наказывать президента, но доверяют этот вопрос Конституционному Суду

Четверг, 1 октября 2020, 13:59

Глава Нацагентства по предупреждению коррупции Александр Новиков считает, что президента можно привлекать к административной ответственности, но согласится, если Конституционный Суд решит иначе.

Источник: интервью главы НАПК Александра Новикова УП

Прямая речь: "Я профессиональный юрист и знаю, что вопрос такого уровня – это полномочия Конституционного Суда.

Я бы не составлял протокол, если бы не считал, что президент не может быть субъектом привлечения к ответственности. Поскольку я ему вручил этот протокол, то значит, конечно, позиция НАПК в том, что президент может быть субъектом ответственности.

Вместе с тем, Конституционный Суд может поставить точку в этом вопросе ...

И я вообще как руководитель антикоррупционного органа считаю, что если президент имеет иммунитет от уголовной ответственности, то это естественно, что имеет и от административной. Это гарантии его независимости".

Детали: Новиков уточнил, что согласится с решением Конституционного Суда, если тот решит, что иммунитет президента распространяется не только на уголовное, но и на административное преследование.

Читайте также: Новый руководитель НАПК Новиков: Позиция НАПК – выигрывать, не ввязываясь в битву

Предыстория:

  • Национальное агентство по предупреждению коррупции в июле вручило Зеленскому два админпротокола об административном правонарушении за недекларирование изменений в имущественном состоянии и пообещало направить материалы в суд.
  • Одно из дел суд закрыл, сославшись на то, что президент обладает иммунитетом. Через неделю после этого Высший совет правосудия закрыл дело против судьи, которая не стала наказывать Зеленского.
  • Кроме того, в июне полиция составила админпротокол, в частности, в отношении президента, за нарушение карантина.
  • Но суд приостановил производство по этому делу и обратился в Верховный суд для толкования, может ли глава государства быть привлечен к административной ответственности.
  • Позже Верховный суд обратился с просьбой о таком толкование в Конституционный Суд.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийНАПК


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновлено от 12.37, видеоПожар на Луганщине: детонируют боеприпасы, огонь добрался до пункта пропуска с ОРЛО

обновлено, видеоЧисло жертв пожаров в Луганской области увеличилось

инфографика"Слуга народа" больше не поражает отрывом от "ЕС" и "ОПЗЖ"

В Украине будет до 9 тыс. новых случаев COVID-19 ежедневно. Прогноз ВОЗ

Антикорсуд отстранил главу Государственной судебной администрации из-за сговора с Вовком

4069 новых больных COVID в Украине, 64 человека умерли за сутки

Все новости...
Зеленский
Двух экс-пограничников будут судить за выдворение Саакашвили в Польшу в 2018 году
Рада из-за карантина не сможет вовремя принять закон, важный для переговоров Зеленского и Дуды
У Зеленского отреагировали на луганские пожары: вспомнили о роли боевиков в этом
Последние новости
14:01
обновлено от 12.37, видеоПожар на Луганщине: детонируют боеприпасы, огонь добрался до пункта пропуска с ОРЛО
14:01
Двое журналистов Le Monde получили ранения при обстреле в Нагорном Карабахе
13:59
В НАПК считают, что могут наказывать президента, но доверяют этот вопрос Конституционному Суду
13:58
В Telegram появилась функция комментирования постов
13:56
картаВ пятницу в Украине сохранится слякоть, но на выходные потеплеет
13:52
Препарат, который нахваливал Трамп, не помогает уберечься от COVID-19. Исследование
13:51
За 4 года Google продала 18 миллионов смартфонов Pixel. Samsung и Apple - больше миллиарда
13:50
видео"Отец, бросай велосипед, сгоришь": патрульные показали, как спасали людей на Луганщине
13:47
В Раде хотят отменить штрафы за самогоноварение "для собственного потребления"
13:39
Политики на рекламу в Facebook потратили более $2,5 млн
Все новости...