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В Станице Луганской пылает улица: потушить трудно, детонируют боеприпасы

Четверг, 1 октября 2020, 17:14

В поселке Станица Луганская пылает улица, тушение которой осложняется детонированием боеприпасов, оставшихся от предыдущих обстрелов.

Источник: Станично-Луганская районная государственная администрация в Facebook

Дословно: "На 15:00 очень сложная ситуация в Станице-Луганской, горят почти все дома на улице Донецкая. Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют-за высокой температуры, чем угрожают жизни спасателей и людей, находящихся рядом".

Детали: Сообщается, что пламя мощными порывами ветра перебрасывает через железнодорожную насыпь к улице Лебединского.

На помощь пожарным привлечена коммунальная техника КП "Станичник" и КП "Теплосервис", которые оперативно подвозят воду.

Украинская правда
Темы: пожарЛуганская область


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