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До 11 человек возросло количество погибших в пожарах на Луганщине

Четверг, 1 октября 2020, 20:38

По состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, а раненых 17.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Количество погибших составляет 11 человек, 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставлены в медучреждения для оказания первоочередной помощи.

Локализовали и ликвидировали 116 пожаров, еще на 30-ти участках возгорания работают подразделения спасателей.

Сейчас на месте работают более 30 следственно-оперативных групп. Проведено 20 осмотров мест происшествий в зоне пожаров, допрошено 58 человек - свидетелей и пострадавших.

Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. Основные из них: обстрелы боевиков, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

 

Предыстория:

  • 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
  • По состоянию на полдень 1 октября было известно о 9 погибших и 12 госпитализированных.
  • В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что незаконные формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очага пожара.
  • В офисе Зеленского сообщили, что приняли во внимание информацию, пожары на Луганщине могли вызвать обстрелы боевиков.
  • До этого в штабе ООС заявили, что военные ВСУ и спасатели ГСЧС продолжают локализовать пожары, "вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль".

Украинская правда
Темы: Луганская областьпожар


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