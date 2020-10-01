Пожары в Луганской области: следствие рассматривает 4 версии
По состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, а раненых 17.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: Количество погибших составляет 11 человек, 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставлены в медучреждения для оказания первоочередной помощи.
Локализовали и ликвидировали 116 пожаров, еще на 30-ти участках возгорания работают подразделения спасателей.
Сейчас на месте работают более 30 следственно-оперативных групп. Проведено 20 осмотров мест происшествий в зоне пожаров, допрошено 58 человек - свидетелей и пострадавших.
Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. Основные из них: обстрелы боевиков, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.
Предыстория:
- 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
- По состоянию на полдень 1 октября было известно о 9 погибших и 12 госпитализированных.
- В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что незаконные формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очага пожара.
- В офисе Зеленского сообщили, что приняли во внимание информацию, пожары на Луганщине могли вызвать обстрелы боевиков.
- До этого в штабе ООС заявили, что военные ВСУ и спасатели ГСЧС продолжают локализовать пожары, "вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль".