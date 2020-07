Трамп обиделся на Twitter и написал ему гневный твит

Президент США Дональд Трамп обвинил соцсеть Twitter в том, что она "раскручивает" негативный образ американского лидера.

Источник: заявление Трампа в Твиттере

Прямая речь: "Как отвратительно видеть так называемые "Тренды" в Твиттере, где ооочень много трендов обо мне, и ни одного хорошего. Они ищут все, что только могут, делают так, чтоб найденное выглядело как можно хуже, и раскручивают, пытаясь сделать трендом. Действительно нелепо, незаконно и, конечно же, очень несправедливо!"

So disgusting to watch Twitter’s so-called "Trending", where sooo many trends are about me, and never a good one. They look for anything they can find, make it as bad as possible, and blow it up, trying to make it trend. Really ridiculous, illegal, and, of course, very unfair!