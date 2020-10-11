В результате обстрела Гянджи в Азербайджане погибли 7 человек, десятки ранены
Азербайджан заявил, что вооруженные силы Армении ночью нанесли ракетный удар по жилым домам второго по величине города Азербайджана – Гянджи. Армения опровергает свою причастность к обстрелу.
Источник: МИД Азербайджана в Твиттер
Детали: По данным Азербайджана, в результате ракетного обстрела многоквартирного жилого дома, расположенного в центральной части Гянджи, погибли 7 человек, а 33 получили ранения.
Сообщается, что среди раненых есть малолетние дети. Также значительный ущерб нанесен гражданским объектам.
Продолжаются поисково-спасательные работы, из-под завалов спасают людей.
URGENT! New nightly missile attack by #Armenia/n forces on residential area of #Ganja, second largest city of #Azerbaijan. 7 dead 33 wounded, including kids reported. #StopArmenianAgression #StopArmenianOccupation #KarabakhIsAzerbaijan pic.twitter.com/1lAMTJm9Tp— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 11, 2020
В свою очередь, Армения и Нагорный Карабах категорически опровергают сообщения Азербайджана о нанесении удара по городу Гянджа. В беседе с Арменпресс пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сказала, что заявление Баку является ложью. Об этом же сообщили в пресс-службе "Армии обороны Арцаха" в Нагорном Карабахе.
Напомним: 10 октября Армения обвинила вооруженные силы Азербайджана в обстреле Степанакерта – главного города Нагорного Карабаха. При этом Минобороны Азербайджана в субботу сообщило об обстреле вооруженными силами Армении азербайджанского города Тертер.