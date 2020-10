В результате обстрела Гянджи в Азербайджане погибли 7 человек, десятки ранены

Азербайджан заявил, что вооруженные силы Армении ночью нанесли ракетный удар по жилым домам второго по величине города Азербайджана – Гянджи. Армения опровергает свою причастность к обстрелу.

Источник: МИД Азербайджана в Твиттер

Детали: По данным Азербайджана, в результате ракетного обстрела многоквартирного жилого дома, расположенного в центральной части Гянджи, погибли 7 человек, а 33 получили ранения.

Сообщается, что среди раненых есть малолетние дети. Также значительный ущерб нанесен гражданским объектам.

Продолжаются поисково-спасательные работы, из-под завалов спасают людей.

URGENT! New nightly missile attack by #Armenia/n forces on residential area of #Ganja, second largest city of #Azerbaijan. 7 dead 33 wounded, including kids reported. #StopArmenianAgression #StopArmenianOccupation #KarabakhIsAzerbaijan pic.twitter.com/1lAMTJm9Tp