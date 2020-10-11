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В результате обстрела Гянджи в Азербайджане погибли 7 человек, десятки ранены

Воскресенье, 11 октября 2020, 10:09

Азербайджан заявил, что вооруженные силы Армении ночью нанесли ракетный удар по жилым домам второго по величине города Азербайджана – Гянджи. Армения опровергает свою причастность к обстрелу.

Источник: МИД Азербайджана в Твиттер

 

Детали: По данным Азербайджана, в результате ракетного обстрела многоквартирного жилого дома, расположенного в центральной части Гянджи, погибли 7 человек, а 33 получили ранения.

Сообщается, что среди раненых есть малолетние дети. Также значительный ущерб нанесен гражданским объектам.

Продолжаются поисково-спасательные работы, из-под завалов спасают людей.

В свою очередь, Армения и Нагорный Карабах категорически опровергают сообщения Азербайджана о нанесении удара по городу Гянджа. В беседе с Арменпресс пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сказала, что заявление Баку является ложью. Об этом же сообщили в пресс-службе "Армии обороны Арцаха" в Нагорном Карабахе.

Напомним: 10 октября Армения обвинила вооруженные силы Азербайджана в обстреле Степанакерта – главного города Нагорного Карабаха. При этом Минобороны Азербайджана в субботу сообщило об обстреле вооруженными силами Армении азербайджанского города Тертер.

Украинская правда
Темы: Нагорный КарабахАзербайджанАрмениявойна


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