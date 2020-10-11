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Армения и Азербайджан взаимно обвинили друг друга в очередных обстрелах

Воскресенье, 11 октября 2020, 02:32

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле армянами города Тертер. В свою очередь Армения заявила об атаке на "столицу" Нагорного Карабаха город Степанакерт.

Источник: "Интерфакс"

Детали: По словам армянской стороны, взрывы раздавались как в воздухе, так и на земле. Об обстреле Степанакерта уже сообщили в Нагорном Карабахе и в минобороны Армении.

"Строго осуждаем действия Азербайджана, ведущих к провалу договоренности, а также предупреждаем, что последствия за сложившуюся ситуацию несет руководство Азербайджана", – заявили в МИД Армении.

Что предшествовало: После длительных переговоров 9 октября при посредничестве РФ Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе, которое должно было вступить в силу с 12:00 10 октября по местному времени (11:00 по киевскому).

Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия и нанесении удара по Ерицванку и Арцванику. Арзербайджан также обвинил Армению в обстрелах.

Предыстория:

  • С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
  • Азербайджан заявил об обстреле города Гянджа, второго крупнейшего в стране, совершенном с территории Армении, но в Ереване это опровергали. Об осуществлении обстрела заявил Нагорный Карабах.
  • Министерство обороны Азербайджана сообщило, что потери армии Армении в Нагорном Карабахе с момента возобновления конфликта составляют до 2300 убитыми и ранеными. Армения эту информацию опровергала.
  • В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призвали к немедленному прекращению огня, в частности, в гуманитарных целях – чтобы забрать тела погибших.

Украинская правда
Темы: Нагорный КарабахАрменияАзербайджан


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