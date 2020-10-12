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В Беларуси за прошлые сутки задержали больше 700 людей

Понедельник, 12 октября 2020, 17:05

В Беларуси за минувшие сутки, 11 октября, задержали 731 граждан, а 570 человек поместили в места временного содержания.

Источник: пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова

Дословно: "На несанкционированные акции в областных центрах собирались от 30 до 150 человек. Всего по стране общее количество протестующих составило около 11 тысяч человек. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан.

До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек".

Детали: Сообщается, что 11 октября в Беларуси зафиксировали 25 протестных акций.

Чемоданова пишет, что повысилась агрессивность толпы, в которой были "представители различных радикализированных группировок (анархисты, ультрас и др.)".

Также она сообщает, что "зафиксированы многочисленные факты столкновений с правоохранительными органами".

Отмечается, что в районе стелы "Минск – город герой" активное противостояние оказала отдельная группа женщин.

В МВД страны пишут, что правоохранители принимали меры по ограничению движения личного и общественного транспорта, временно закрывались отдельные станции метро, применялись спецсредства и спецтехника, задерживались наиболее активные участники беспорядков.

Что предшествовало: В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье были задержаны более 6 сотен людей, из них десятки журналистов, в Минске силовики неоднократно применяли водометы и светошумовые гранаты.

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Предыстория:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
  • Тихановскую представители власти вывезли в Литву и заставили призвать больше не выходить на площади.
  • Тихановськая заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.
  • Штаб Тихановской призвал к забастовке, чтобы доказать нынешней власти, что возврата назад не будет.

Украинская правда
Темы: БеларусьмитингивиборыЛукашенко


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