Аваков и Коломойский взъелись на Ермака – источники

Министр внутренних дел Арсен Аваков и олигарх Игорь Коломойский имеют зуб на главу Офиса президента Андрея Ермака и могут лоббировать его увольнение.

Источник: статья УП "Войны на Банковой. Как Ермак съедает друзей Зеленского"

Дословно: "Мало того, что глава ОПУ не может похвастаться большой армией поклонников, то он еще и постепенно обрастает новыми, порой чрезвычайно мощными, врагами.

Первым из них стоит упомянуть олигарха Игоря Коломойского.

Второй потенциальный противник руководителя Офиса - глава МВД Арсен Аваков. Их неприязнь началась с попытки Ермака прощупать почву в парламенте и собрать голоса за отставку Авакова.

Министр о такой работе сразу узнал, заблокировал ее и "обратился за разъяснениями".

Детали: Человек из самого приближенного окружения Коломойского рассказал, что олигарх не воспринимает Ермака и говорит, что не может "секретарь президента" управлять страной".

Собеседник УП в окружении Авакова рассказал, что Ермак открестился от инициативы отставки Авакова: "Но Аваков точно знает, что он. Арсен таких попыток еще со времен Порошенко пережил массу, поэтому особо не обращает внимания. Но Офис должен понять, что так "втихаря" такие вопросы не решаются".

На вопрос "Украинской правды" сам Ермак ответил, что "к компетенции руководителя Офиса президента не входит решение кадровых вопросов в Верховной Раде".

Отдельный трек напряжения между главами МВД и ОПГ - вопросы войны. Аваков - единственный из правительства, кто позволил себе публично требовать отставки Витольда Фокина с Трехсторонней группы после его скандальных заявлений. Того Фокина, которого в ТКГ привел Ермак.

Так же, по данным УП, глава МВД занимает категорическую позицию в истории с "вагнеровцами", требуя наказать виновных в срыве операции. Хотя публично этого никогда и не озвучит.

Неожиданных врагов Ермаку может подбросить его война с Трофимовым. Так, первый заместитель главы ОПГ имеет очень тесные отношения с главным представителем политических интересов Рината Ахметова Вадимом Новинским. С ним Трофимов сблизился по "церковной линии", ведь оба являются видными прихожанами УПЦ Московского патриархата.

Бывший глава ОП Андрей Богдан считает, что к его увольнению приложил руку Коломойский. И сейчас, как рассказывают собеседники УП, олигарх снова пытается повлиять на замену руководителя ОП.

"Беня сейчас вообще перестал общаться с Офисом. Уже несколько месяцев. Но он обзванивает параллельно людей и передает "приветы". Так звонит и говорит: "Передайте этому (Ермаку - УП), что ему осталось два месяца. Что это значит, не ясно. Но звучит сильно", - рассказывает УП не под запись один из тех, через кого подобный "привет" передавался.

В то же время, Ермак имеет уникальное влияние на президента Владимира Зеленского.

Ни одино публичное мероприятие президента не происходит без Ермака. Многие депутаты и члены правительства жалуются, что не могут попасть на встречу с Зеленским без Ермака.

Один из влиятельных членов Зе!Команды: "Если вы обратите внимание, Андрей обычно сидит или стоит по правую руку от Зеленского. Мы уже даже шутим, что правое ухо президента на аутсорсе у Ермака. И вы себе просто не представляете, как это сильно работает. Он может убедить Володю, что стена черная, когда она белая".