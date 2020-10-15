Аваков і Коломойський вз’їлися на Єрмака – джерела

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та олігарх Ігор Коломойський мають зуб на главу Офісу президента Андрія Єрмака і можуть лобіювати його звільнення.

Джерело: стаття УП "Війни на Банковій. Як Єрмак з'їдає друзів Зеленського"

Дослівно: "Мало того, що глава ОПУ не може похвалитись великою армією прихильників, то він ще й поступово обростає новими, часом надзвичайно потужними, ворогами.

Першим із них варто згадати олігарха Ігоря Коломойського.

Другий потенційний противник керівника Офісу – глава МВС Арсен Аваков. Їхня неприязнь почалась зі спроби Єрмака прощупати ґрунт у парламенті і зібрати голоси за відставку Авакова.

Міністр про таку роботу одразу дізнався, заблокував її і "звернувся за поясненнями".

Деталі: Людина з найбільш наближеного оточення Коломойського розповіла, що олігарх не сприймає Єрмака і каже, що не може "секретарка президента" керувати країною".

Співрозмовник УП в оточенні Авакова розповів, що Єрмак відхрестився від ініціативи відставки Авакова: "Але Аваков точно знає, що він. Арсен таких спроб ще з часів Порошенка пережив масу, тому особливо не зважає. Але Офіс мав зрозуміти, що так "тихенько" такі питання не вирішуються".

На запитання "Української правди" сам Єрмак відповів, що "до компетенції керівника Офісу президента України не належить вирішення кадрових питань у Верховній Раді".

Окремий трек напруги між главами МВС і ОПУ – питання війни. Аваков – єдиний з уряду, хто дозволив собі публічно вимагати відставки Вітольда Фокіна із Тристоронньої групи після його скандальних заяв. Того Фокіна, якого у ТКГ привів Єрмак.

Так само, за даними УП, очільник МВС має категоричну позицію по історії з "вагнерівцями", вимагаючи покарати винних у зриві операції. Хоча публічно цього ніколи і не озвучить.

Несподіваних ворогів Єрмаку може підкинути його війна з Трофімовим. Так, перший заступник глави ОПУ має дуже тісні стосунки з головним представником політичних інтересів Ріната Ахметова Вадимом Новинським. З ним Трофімов зблизився по "церковній лінії", адже обоє є видними прихожанами УПЦ Московського патріархату.

Колишній глава ОП Андрій Богдан вважає, що до його звільнення приклав руку Коломойський. І зараз, як розповідають співрозмовники УП, олігарх знову намагається вплинути на заміну керівника ОП.

"Бєня зараз взагалі перестав спілкуватися з Офісом. Уже кілька місяців. Але він обдзвонює паралельно людей і передає "привіти". Отак дзвонить і каже: "Передайте цьому (Єрмаку – УП), що йому залишилося два місяці. Що це значить, не ясно. Але звучить сильно", – розповідає УП не під запис один із тих, через кого подібний "привіт" передавався.

Водночас, Єрмак має унікальний вплив на президента Володимира Зеленського.

Жоден публічний захід президента не відбувається без Єрмака. Багато депутатів і членів уряду скаржаться, що не можуть потрапити на зустріч із Зеленським без Єрмака.

Один із впливових членів Зе!Команди: "Якщо ви звернете увагу, Андрій зазвичай сидить чи стоїть по праву руку від Зеленського. Ми вже навіть жартуємо, що праве вухо президента на аутсорсі у Єрмака. І ви собі просто не уявляєте, як це сильно працює. Він може переконати Володю, що стіна чорна, коли вона біла".