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Трофимов отреагировал на слухи о своем увольнении из ОП

Четверг, 15 октября 2020, 12:20
Трофимов отреагировал на слухи о своем увольнении из ОП

Первый заместитель главы офиса президента Сергей Трофимов заявил, что дать оценку его работе и уволить его может только президент, а не какие-то советники при ОП.

Источник: Telegram-канал Трофимова

Прямая речь: "Мы вступили в какую-то новую политическую эпоху, раз оценки руководителям ОП и их работе теперь раздаёт советник, который не так давно появился в Офисе. Этак дойдёт до того, что советники президентской канцелярии и страной начнут управлять...

Заявляю официально: на пост первого заместителя руководителя Офиса президента меня назначил президент Владимир Зеленский, и только он может оценивать мою работу на том или ином направлении". 

Детали: Также Трофимов добавил, что ему жаль, что "силы и энергия отдельных людей тратятся на внутренние войны и интриги, а не на преодоление внешних вызовов и укрепление позиций президента и Украины как государства".

Что было раньше: Таким образом, Трофимов отреагировал на статью УП "Войны на Банковой. Как Ермак съедает друзей Зеленского".

По словам собеседников УП, будущее Трофимова "висит на волоске" и если бы не личные отношения с Зеленским, его бы уже "не было в Офисе".

При этом советник главы ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк сказал, что "оценку Трофимову будет давать лично президент. Вместе с Андреем Борисовичем (Ермаком - УП) и Сергеем Нахмановичем (Шефиром - УП)".

Трофимов отвечает на Банковой за региональную политику и, по словам Подоляка, должен быть жестким, "четко понимать функционал губернаторов".

Украинская правда

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Темы: Офис президентаЗеленскийАндрей Ермакувольнение
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