Трофімов відреагував на чутки про своє звільнення з ОП

Перший заступник глави офісу президента Сергій Трофімов заявив, що дати оцінку його роботі і звільнити його може тільки президент, а не якісь радники при ОП.

Джерело: Telegram-канал Трофімова

Пряма мова: "Ми вступили в якусь нову політичну епоху, раз оцінки керівникам ОП і їх роботі тепер роздає радник, який не так давно з'явився в Офісі. Так дійде до того, що радники президентської канцелярії і країною почнуть керувати...

Заявляю офіційно: на пост першого заступника керівника Офісу президента мене призначив президент Володимир Зеленський, і тільки він може оцінювати мою роботу у тому чи іншому напрямку".

Деталі: Також Трофімов додав, що йому шкода, що "сили і енергія окремих людей витрачаються на внутрішні війни і інтриги, а не на подолання зовнішніх викликів і зміцнення позицій президента і України як держави".

Що було раніше: Таким чином, Трофімов відреагував на статтю УП "Війни на Банковій. Як Єрмак з'їдає друзів Зеленського".

За словами співрозмовників УП, майбутнє Трофімова "висить на волосинці" і якби не особисті відносини із Зеленським, його б уже "не було в Офісі".

При цьому радник глави ОП Андрія Єрмака Михайло Подоляк сказав, що "оцінку Трофімову буде давати особисто президент. Разом з Андрієм Борисовичем (Єрмаком – УП) та Сергієм Нахмановичем (Шефіром – УП)".

Трофімов відповідає на Банковій за регіональну політику і, за словами Подоляка, повинен бути жорсткішим, "чітко розуміти функціонал губернаторів".