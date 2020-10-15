Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулик, которого выгнали из прокуратуры, собрался в депутаты Харьковского облсовета

Четверг, 15 октября 2020, 16:48
Кулик, которого выгнали из прокуратуры, собрался в депутаты Харьковского облсовета

Уволенный с прокуратуры скандальный прокурор Константин Кулик участвует на выборах в Харьковский облсовет от партии "Наш край".

Источник: журналисты общественного движения "ЧЕСНО", постановление Харьковской областной территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатов в депутаты облсовета

Детали: Кулик зарегистрирован вторым в списке кандидатов в облсовет от партии "Наш край".

Первым в списке партии зарегистрирован бывший глава Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир Семиноженко.

Также в первой десятке комиссия зарегистрировала Виталия Бурейчака, Валерия Величко, Лину Маслянцеву, Александра Нестеренко, Андрея Пинаева, Юрия Деркача, Юлию Балаклицкую и Анну Домбровскую.

Журналист "ЧЕСНО" Оксана Ставнийчук опубликовала сообщение с рекламного видео бывшего прокурора: "Константин Кулик боролся и борется за то, чтобы украинцев не обворовывали. Сегодня он идет в Харьковский областной совет вместе с партией "Наш край". Чтобы бороться с коррупцией и вернуть справедливость на Харьковщине".

 

На Facebook-странице "Нашего края" говорится, что партия - "сила хозяйственников и профессионалов". Еще одним известным представителем партии является нардеп Андрей Деркач, против которого США ввели санкции, назвав его агентом РФ.

Предыстория:

  • В ноябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении из органов прокуратуры Кулика.
  • В начале ноября стало известно, что Кулик незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве. Строительство проходило во время расследования его незаконного обогащения.
  • В 2016 году Кулику предъявили обвинение в незаконном обогащении на сумму 2,8 млн грн. В частности, на мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлено ряд объектов недвижимости в центре Киева.
  • The New York Times сообщало, что украинский прокурор Константин Кулик составил англоязычное досье на 7 страниц о коррупции Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США, чем способствовал борьбе, которая привела к расследованию в отношении президента Дональда Трампа.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыХарьковместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
Все новости...
Реклама: