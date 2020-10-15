Кулик, которого выгнали из прокуратуры, собрался в депутаты Харьковского облсовета

Уволенный с прокуратуры скандальный прокурор Константин Кулик участвует на выборах в Харьковский облсовет от партии "Наш край".

Источник: журналисты общественного движения "ЧЕСНО", постановление Харьковской областной территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатов в депутаты облсовета

Детали: Кулик зарегистрирован вторым в списке кандидатов в облсовет от партии "Наш край".

Первым в списке партии зарегистрирован бывший глава Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир Семиноженко.

Также в первой десятке комиссия зарегистрировала Виталия Бурейчака, Валерия Величко, Лину Маслянцеву, Александра Нестеренко, Андрея Пинаева, Юрия Деркача, Юлию Балаклицкую и Анну Домбровскую.

Журналист "ЧЕСНО" Оксана Ставнийчук опубликовала сообщение с рекламного видео бывшего прокурора: "Константин Кулик боролся и борется за то, чтобы украинцев не обворовывали. Сегодня он идет в Харьковский областной совет вместе с партией "Наш край". Чтобы бороться с коррупцией и вернуть справедливость на Харьковщине".

На Facebook-странице "Нашего края" говорится, что партия - "сила хозяйственников и профессионалов". Еще одним известным представителем партии является нардеп Андрей Деркач, против которого США ввели санкции, назвав его агентом РФ.

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