Кулик, которого выгнали из прокуратуры, собрался в депутаты Харьковского облсовета
Уволенный с прокуратуры скандальный прокурор Константин Кулик участвует на выборах в Харьковский облсовет от партии "Наш край".
Источник: журналисты общественного движения "ЧЕСНО", постановление Харьковской областной территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатов в депутаты облсовета
Детали: Кулик зарегистрирован вторым в списке кандидатов в облсовет от партии "Наш край".
Первым в списке партии зарегистрирован бывший глава Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир Семиноженко.
Также в первой десятке комиссия зарегистрировала Виталия Бурейчака, Валерия Величко, Лину Маслянцеву, Александра Нестеренко, Андрея Пинаева, Юрия Деркача, Юлию Балаклицкую и Анну Домбровскую.
Журналист "ЧЕСНО" Оксана Ставнийчук опубликовала сообщение с рекламного видео бывшего прокурора: "Константин Кулик боролся и борется за то, чтобы украинцев не обворовывали. Сегодня он идет в Харьковский областной совет вместе с партией "Наш край". Чтобы бороться с коррупцией и вернуть справедливость на Харьковщине".
На Facebook-странице "Нашего края" говорится, что партия - "сила хозяйственников и профессионалов". Еще одним известным представителем партии является нардеп Андрей Деркач, против которого США ввели санкции, назвав его агентом РФ.
Предыстория:
- В ноябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении из органов прокуратуры Кулика.
- В начале ноября стало известно, что Кулик незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве. Строительство проходило во время расследования его незаконного обогащения.
- В 2016 году Кулику предъявили обвинение в незаконном обогащении на сумму 2,8 млн грн. В частности, на мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлено ряд объектов недвижимости в центре Киева.
- The New York Times сообщало, что украинский прокурор Константин Кулик составил англоязычное досье на 7 страниц о коррупции Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США, чем способствовал борьбе, которая привела к расследованию в отношении президента Дональда Трампа.