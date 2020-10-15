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Кулик, которого выгнали из прокуратуры, собрался в депутаты Харьковского облсовета

Четверг, 15 октября 2020, 16:48

Уволенный с прокуратуры скандальный прокурор Константин Кулик участвует на выборах в Харьковский облсовет от партии "Наш край".

Источник: журналисты общественного движения "ЧЕСНО", постановление Харьковской областной территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатов в депутаты облсовета

Детали: Кулик зарегистрирован вторым в списке кандидатов в облсовет от партии "Наш край".

Первым в списке партии зарегистрирован бывший глава Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир Семиноженко.

Также в первой десятке комиссия зарегистрировала Виталия Бурейчака, Валерия Величко, Лину Маслянцеву, Александра Нестеренко, Андрея Пинаева, Юрия Деркача, Юлию Балаклицкую и Анну Домбровскую.

Журналист "ЧЕСНО" Оксана Ставнийчук опубликовала сообщение с рекламного видео бывшего прокурора: "Константин Кулик боролся и борется за то, чтобы украинцев не обворовывали. Сегодня он идет в Харьковский областной совет вместе с партией "Наш край". Чтобы бороться с коррупцией и вернуть справедливость на Харьковщине".

 

На Facebook-странице "Нашего края" говорится, что партия - "сила хозяйственников и профессионалов". Еще одним известным представителем партии является нардеп Андрей Деркач, против которого США ввели санкции, назвав его агентом РФ.

Предыстория:

  • В ноябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении из органов прокуратуры Кулика.
  • В начале ноября стало известно, что Кулик незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве. Строительство проходило во время расследования его незаконного обогащения.
  • В 2016 году Кулику предъявили обвинение в незаконном обогащении на сумму 2,8 млн грн. В частности, на мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлено ряд объектов недвижимости в центре Киева.
  • The New York Times сообщало, что украинский прокурор Константин Кулик составил англоязычное досье на 7 страниц о коррупции Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США, чем способствовал борьбе, которая привела к расследованию в отношении президента Дональда Трампа.

Украинская правда
Темы: виборыХарьковместная власть


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