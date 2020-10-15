Кулик, якого вигнали з прокуратури, зібрався в депутати Харківської облради
Звільнений з прокуратури скандальний прокурор Костянтин Кулик бере участь у виборах до Харківської облради від партії "Наш край".
Джерело: журналісти громадського руху "ЧЕСНО", постанова Харківської обласної територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів в депутати облради
Деталі: Кулик зареєстрований другим у списку кандидатів до облради від партії "Наш край".
Першим у списку партії зареєстрований ексглава Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації Володимир Семиноженко.
Також у першій десятці комісія зареєструвала Віталія Бурейчака, Валерію Величко, Ліну Маслянцеву, Олександра Нестеренка, Андрія Пінаєва, Юрія Деркача, Юлію Балаклицьку та Анну Домбровську.
Журналіст "ЧЕСНО" Оксана Ставнійчук опублікувала допис із рекламного відео колишнього прокурора: "Костянтин Кулик боровся та бореться за те, щоб українців не обкрадали. Сьогодні він йде до Харківської обласної ради разом з партією "Наш край". Щоб боротися з корупцією та повернути справедливість на Харківщині".
На Facebook-сторінці "Нашого краю" йдеться про те, що партія - "сила господарників та професіоналів". Ще одним відомим представником партії є нардеп Андрій Деркач, проти якого США ввели санкції, назвавши його агентом РФ.
Передісторія:
- В листопаді 2019 року Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з органів прокуратури скандального прокурора Костянтина Кулика.
- На початку листопада стало відомо, що Кулик незаконно побудував додатковий поверх на кількасот квадратних метрів в елітному житловому комплексі Diplomat Hall у Києві. Будівництво відбувалося під під час розслідування його незаконного збагачення.
- У 2016 році Кулику пред’явили обвинувачення у незаконному збагаченні на суму 2,8 млн грн. Зокрема, на матір прокурора і матір його дітей Ірину Німець оформлено низку об’єктів нерухомості в центрі Києва.
- The New York Times повідомляло, що український прокурор Костянтин Кулик склав англомовне досьє на 7 сторінок про корупцію Хантера Байдена – сина колишнього віце-президента США, чим сприяв боротьбі, яка призвела до розслідування щодо президента Дональда Трампа.