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В Украине за сутки госпитализировали более тысячи больных COVID-19

Суббота, 17 октября 2020, 09:47
Фото: Эльдар Сарахман, УП

За прошедшие сутки, 16 октября, в Украине были госпитализированы 1089 больных COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

Прямая речь: "Были госпитализированы 1089 человек. Это очень много. Это люди, которые имеют тяжелое или средней тяжести течение болезни".

Детали: Степанов также сообщил, что из 6410 лиц, у которых обнаружили коронавирус за минувшие сутки – 319 детей и 359 медработника.

Всего 16 октября было проведено 63 734 тестирования, из них 36 201 методом ПЦР и 27533 методом ИФА.

По словам министра, это рекордное суточное количество ПЦР-тестирований в Украине.

Он признал, что в Украине существуют "проблемы с ПЦР-тестированием с точки зрения очередей", особенно в некоторых крупных городах.

В то же время он заверил, что количество тестирований будет и дальше расти.

Степанов также призвал людей из групп риска, в том числе лиц старше 60-65 лет, не выходить из дома без крайней необходимости и соблюдать санитарно-гигиенические нормы: носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать дистанцию ​​в 1,5 метра.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 16 октября, в Украине зафиксировано наибольшее суточное количество больных COVID-19 – 6410 человек и наибольшее количество летальных случаев – 109. При этом выздоровели за сутки 2194 больных.

Катерина Тищенко, УП
Темы: коронавирусСтепанов


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