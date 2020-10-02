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Коронавирус и дальше "косит" нардепов: заболели Шуфрич и Палица

Пятница, 2 октября 2020, 01:40
Коронавирус и дальше косит нардепов: заболели Шуфрич и Палица
Фото: Дмитрий Ларин, УП

Нардепы от фракций "За будущее" Игорь Палица и Оппозиционной платформы "За жизнь" Нестор Шуфрич сообщили, что заболели коронавирусом.

Источник: Палица и Шуфрич в эфире "Право на власть"

Детали: Палица заявил, что симптомов болезни не чувствует, однако тестирование дало положительный результат.

"Сегодня утром пришел положительный тест мне на коронавирус. Я самоизолировался. Симптомов нет – просто были контакты, я решил пройти тестирование. И утром пришла такая новость. Ничего страшного нет. У меня нет никаких симптомов. Начал профилактическое лечение".

Об инфицировании Шуфрича сообщила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Позже это подтвердил и сам нардеп. Он рассказал, что первое тестирование на коронавирус было положительным. Однако позже он имел три негативных тесты. Нардеп планирует в понедельник сдать очередной тест.

Что предшествовало: Народные депутаты из-за вспышки COVID-19 в октябре будут работать в Верховной Раде только 20 октября, все остальные рабочие дни - в комитетах.

29 сентября о заболевании коронавирусом сообщил лидер "Евросолидарности" пятый президент Петр Порошенко, председатель партии "Голос" Кира Рудык, нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк и лидер этой же партии Александр Корниенко.

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Ольга Гетьманец, УП

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Темы: коронавирусВерховная РадаШуфрич
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