Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Covid Шредингера": Корниенко заявил, что заразился коронавирусом

Четверг, 1 октября 2020, 21:47

Председатель партии "Слуга народа" и заместитель председателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко заявил, что заболел коронавирус.

Источник: Корниенко в Facebook

Прямая речь Корниенко: "Так как уже начали распространяться слухи, спешу сообщить коллегам, избирателям и обществу лично: к сожалению, коронавирусная инфекция не обошла и меня ...

. Симптомов, кроме температуры, у меня не было. Но сразу, как только она поднялась, сделал и экспресс, и ПЦР тесты. Оба не показали результата.

Между тем я обратился к пульмонологу, у меня обязанность обращаться к нему в таких случаях. Мне сделали КТ с выводом "похоже на ковид-19", после чего я сразу самоизолировался. Три дня я находился в состоянии "ковида Шредингера". Какие симптомы похожи: хуже с обонянием и вкусами. Каких вообще нет, например, кашля. С одной стороны, мерилом правды есть тест, а он - отрицательный. С другой, на КТ картина похожа ...

ИФА на антитела смысл делать в первый день, поэтому полноценно установить диагноз и справедливость удалось только сегодня. Врачи говорят, что это сейчас частая история, когда ПЦР ничего не показывает - а потом антитела есть".

Детали: Корниенко советует украинском, когда они окажутся в подобной ситуации, выходить из "презумпции коронавируса" и самим самоизолироваться.

Предыстория:

  • 29 сентября пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на Covid.
  • Глава партии "Голос" Кира Рудик заболела коронавирусом COVID-19.
  • В тот же день заболел нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк.
  • Недавно в Раду вернулась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая преодолела коронавирус.
  • 30 сентября Рада ушла на карантин из-за вспышки COVID-19 среди нардепов.

Украинская правда
Темы: Александр Корниенко Слуга народаВерховная Радакоронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 1 октября: пожар на Луганщине, местные выборы

Ребров едет в Киев: "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в группах Лиги Чемпионов

В Украине обновили карантинные зоны: в красной лишь Тернополь и Канев

Трамп, Путин и Макрон выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху

Минск ответил на отказ Украины признать Лукашенко президентом

Зеленский заявил, что не связывает пожары в Луганской области с обстрелами боевиков

Все новости...
Александр Корниенко
"Слуга народа" об интервью Богдана: Полно фантазий и предположений
У "слуг" есть вопросы к экономическому блоку Кабмина
В "Слуге народа" рассказали, как выбирали кандидатов на местные выборы
Последние новости
21:59
Новости экономики: новые смартфоны Google, восстановление экспорта, покупка Ахметова
21:56
скринСиловики решили запугать беларусов СМСками: шлют даже детям
21:47
"Covid Шредингера": Корниенко заявил, что заразился коронавирусом
21:28
Новости 1 октября: пожар на Луганщине, местные выборы
21:13
"Низкая цена на газ": за полгода "Укргаздобыча" уменьшила чистую прибыль в 54 раза
21:00
Болельщикам разрешили посещать международные футбольные матчи
20:49
Акции Playboy возвращаются на рынок, компанию оценили в $415 млн
20:38
Пожары в Луганской области: следствие рассматривает 4 версии
20:20
Официальный курс гривни не останавливает падение
20:13
Декларация начальника охраны Зеленского была засекречена 10 месяцев, пока это не заметила УП
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!