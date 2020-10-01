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"Covid Шредингера": Корниенко заявил, что заразился коронавирусом

Четверг, 1 октября 2020, 21:47
Covid Шредингера: Корниенко заявил, что заразился коронавирусом

Председатель партии "Слуга народа" и заместитель председателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко заявил, что заболел на коронавирус.

Источник: Корниенко в Facebook

Прямая речь Корниенко: "Так как уже начали распространяться слухи, спешу сообщить коллегам, избирателям и обществу лично: к сожалению, коронавирусная инфекция не обошла и меня ...

. Симптомов, кроме температуры, у меня не было. Но сразу, как только она поднялась, сделал и экспресс, и ПЦР тесты. Оба не показали результата.

Между тем я обратился к пульмонологу, у меня обязанность обращаться к нему в таких случаях. Мне сделали КТ с выводом "похоже на ковид-19", после чего я сразу самоизолировался. Три дня я находился в состоянии "ковида Шредингера". Какие симптомы похожи: хуже с обонянием и вкусами. Каких вообще нет, например, кашля. С одной стороны, мерилом правды есть тест, а он - отрицательный. С другой, на КТ картина похожа ...

ИФА на антитела смысл делать в первый день, поэтому полноценно установить диагноз и справедливость удалось только сегодня. Врачи говорят, что это сейчас частая история, когда ПЦР ничего не показывает - а потом антитела есть".

Детали: Корниенко советует украинском, когда они окажутся в подобной ситуации, выходить из "презумпции коронавируса" и самим самоизолироваться.

Предыстория:

  • 29 сентября пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на Covid.
  • Глава партии "Голос" Кира Рудик заболела коронавирусом COVID-19.
  • В тот же день заболел нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк.
  • Недавно в Раду вернулась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая преодолела коронавирус.
  • 30 сентября Рада ушла на карантин из-за вспышки COVID-19 среди нардепов.

Украинская правда

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Темы: Александр Корниенко Слуга народаВерховная Радакоронавирусэпидемия
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