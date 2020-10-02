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Британия вслед за ЕС ввела новые санкции за Керченский мост

Пятница, 2 октября 2020, 17:55

Великобритания на следующий день после аналогичного шага ЕС ввела санкции против физических лиц и компаний, связанных со строительством Керченского моста.

О соответствующем решении в пятницу проинформировало британское министерство финансов, пишет "Европейская правда".

В санкционный список внесли Александра Ганова, генерального директора "Гранд Сервис Экспресс", которая осуществляет железнодорожное сообщение между Россией и незаконно аннексирована Крымом, и Леонида Риженькина, заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж", который с 2015 года занимался строительство моста через Керченский пролив.

Под санкции попали также "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", "Крымская железная дорога" и "Крымская первая страховая компания".

Активы, принадлежащие этим лицам и структурам, будут заморожены в юрисдикции Великобритании.

Накануне свои санкции против этих лиц и компаний ввел Европейский Союз.

В августе 2018 года правительство Великобритании добавило в санкционный список шесть компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

Как известно, правительство Великобритании разработало национальный режим санкций в отношении России, действующий после Brexit.

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Темы: ВеликобританиясанкцииКрымКерченский проливЕС
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