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Глава МИД Британии предостерег Россию от провокаций на ЗАЭС

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 18:47

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что РФ не должна создавать угроз для Запорожской атомной электростанции.

Как пишет "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Клеверли подчеркнул, что Россия в дальнейшем не должна создавать угроз для безопасности Запорожской АЭС.

"МАГАТЭ должна иметь полный доступ для инспекции станции и обеспечения безопасности", – добавил он.

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Напомним, во вторник Вооруженные силы Украины предупредили, что россияне в ближайшее время могут начать подготовку к провокациям на Запорожской АЭС – на кровлях двух энергоблоков разместили похожие на взрывчатку предметы. Тогда же российские пропагандисты заявили, что Украина якобы планирует "атаковать ЗАЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе".

Глава МИД Польши пообещал "адекватный" ответ на возможную атаку России на ЗАЭС.

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В Белом доме прокомментировали, что "внимательно следят за ситуацией".

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Темы: ВеликобританияЗАЭСоккупацияРосcия
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