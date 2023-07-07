Разведка Британии объяснила, для чего России отдельное подразделение Черноморского флота на Азове

В Минобороны Великобритании проанализировали, для чего российская армия сформировала Азовский военно-морской округ со штабом в Мариуполе.

Об этом говорится в разведывательном обзоре министерства о войне в Украине 7 июля, пишет "Европейская правда".

Британские аналитики напомнили, что 1 июля 2023 года ВМФ России создал новый Азовский военно-морской округ со штабом в оккупированном украинском портовом городе Мариуполь.

Подчиненный Черноморскому флоту, округ, согласно сообщениям, будет иметь в своем распоряжении восемь боевых кораблей, среди которых три современных корвета класса "Каракурт", которые могут запускать крылатые ракеты "Калибр".

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Азовское море является чрезвычайно важным морским районом для России, поскольку оно соединяет ее внутренние водные пути с международными морскими путями, отметили в Минобороны Великобритании. В условиях войны оно также предлагает альтернативный вариант военного снабжения, если сухопутные пути России на юг Украины будут прерваны.

По словам британских аналитиков, Азовский военно-морской округ, вероятно, сосредоточится на поддержке логистических и контрпартизанских задач, освободив основной Черноморский флот для сосредоточения на ударных операциях на больших расстояниях и распространении своей морской мощи дальше за границу.

Накануне в разведке Великобритании сообщили, что для того, чтобы сдержать контрнаступление Сил обороны Украины, Россия стянула военные формирования со всей страны.

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Также в британском Минобороны констатировали, что Россия усовершенствовала тактику, направленную на замедление бронетанковых контрнаступательных операций украинских Сил обороны на юге.