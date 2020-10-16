Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Ничто не мешает нам спрашивать мнение украинцев раз в месяц или раз в неделю

Пятница, 16 октября 2020, 10:18
Зеленский: Ничто не мешает нам спрашивать мнение украинцев раз в месяц или раз в неделю
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проводить "всенародные опросы" по важным для украинцев вопросам ежемесячно, или даже еженедельно.

Источник: видеообращение Зеленского в Facebook

Прямая речь: "25 октября мы можем показать, что этот механизм имеет право на существование. И ничто не мешает нам ежемесячно, или даже еженедельно, говорить о важном и узнавать твое мнение".

Детали: Зеленский отметил, что "все политики критикуют идею опроса", потому что боятся мнения граждан, "убеждают, что украинцы какие-то глупые, необразованные и, не дай бог, их что-то спрашивать".

По словам президента, политики "очень боятся", потому что если народовластие реально заработает, то они просто будут не нужны – "их перестанут приглашать на ток-шоу, спонсировать их партии, их мнение больше никому не будет интересно, потому что все будут решать граждане Украины".

Зеленский призвал украинцев писать в комментариях под видео – по каким еще вопросам они хотят выразить свое мнение. В качестве примера глава государства назвал легализацию оружия или двойное гражданство, продолжительность обучения в школе, еврономера, парламентскую республику и тому подобное.

Читайте также: "Услышу каждого". Зеленский хочет узнать о спорах на кухнях на всенародном опросе

Какое преступление, такое и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос Зеленского никого не удивит

Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Сами вопросы он тогда не назвал.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
  • 14 октября Зеленский озвучил первый вопрос, а 15 октября – второй. 
  • 16 октября Зеленский озвучил 3 последних вопроса из своего "всенародного опроса" и попросил украинцев написать темы, которые их интересуют, для следующих опросов. 

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Зеленский
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
За 500 дней полномасштабной войны 298 украинцам и украинкам присвоено звание Героя Украины – Зеленский
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии
Последние новости
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
Все новости...
Реклама: