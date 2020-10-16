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Зеленский: Ничто не мешает нам спрашивать мнение украинцев раз в месяц или раз в неделю

Пятница, 16 октября 2020, 10:18

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проводить "всенародные опросы" по важным для украинцев вопросам ежемесячно, или даже еженедельно.

Источник: видеообращение Зеленского в Facebook

Прямая речь: "25 октября мы можем показать, что этот механизм имеет право на существование. И ничто не мешает нам ежемесячно, или даже еженедельно, говорить о важном и узнавать твое мнение".

Детали: Зеленский отметил, что "все политики критикуют идею опроса", потому что боятся мнения граждан, "убеждают, что украинцы какие-то глупые, необразованные и, не дай бог, их что-то спрашивать".

По словам президента, политики "очень боятся", потому что если народовластие реально заработает, то они просто будут не нужны – "их перестанут приглашать на ток-шоу, спонсировать их партии, их мнение больше никому не будет интересно, потому что все будут решать граждане Украины".

Зеленский призвал украинцев писать в комментариях под видео – по каким еще вопросам они хотят выразить свое мнение. В качестве примера глава государства назвал легализацию оружия или двойное гражданство, продолжительность обучения в школе, еврономера, парламентскую республику и тому подобное.

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Какое преступление, такое и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос Зеленского никого не удивит

Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Сами вопросы он тогда не назвал.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
  • 14 октября Зеленский озвучил первый вопрос, а 15 октября – второй. 

Ирина Балачук, УП
Темы: Зеленскийопрос


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