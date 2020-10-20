Миссия ОБСЕ насчитала 22 нарушения "тишины" за выходные на Донбассе
С вечера 16 октября до вечера 18 октября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 22 нарушения режима прекращения огня.
Источник: отчет СММ ОБСЕ от 19 октября
Дословно: "В Донецкой области в период с вечера 16 до вечера 18 октября Миссия зафиксировала 22 нарушения режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период СММ зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня в области".
Детали: В то же время на Луганщине за этот же период не зарегистрировали ни одного нарушения, хотя за предыдущий период было 1 нарушение.
Беспилотник СММ зафиксировал 2 автоколонны грузовиков, которые двигались на неподконтрольной правительству территории Донетчины возле границы с Россией. Наблюдатели заметили, что колонна въехала на территорию Украины, а потом уехала.
Также возле участка разведения в Золотом СММ видела людей.
Наблюдателей и в дальнейшем ограничивали в свободе передвижения, "в частности на блокпосту вооруженных формирований в Кременце Донецкой области".
Напомним:
- По информации штаба ООС, 18 октября вооруженные формирования России 2 раза нарушили режим прекращения огня около Авдеевки, 17 октября – 5 раз обстреляли позиции ВСУ.