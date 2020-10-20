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Миссия ОБСЕ насчитала 22 нарушения "тишины" за выходные на Донбассе

Вторник, 20 октября 2020, 03:32

С вечера 16 октября до вечера 18 октября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 22 нарушения режима прекращения огня.

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 19 октября

Дословно: "В Донецкой области в период с вечера 16 до вечера 18 октября Миссия зафиксировала 22 нарушения режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период СММ зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня в области".

Детали: В то же время на Луганщине за этот же период не зарегистрировали ни одного нарушения, хотя за предыдущий период было 1 нарушение.

Беспилотник СММ зафиксировал 2 автоколонны грузовиков, которые двигались на неподконтрольной правительству территории Донетчины возле границы с Россией. Наблюдатели заметили, что колонна въехала на территорию Украины, а потом уехала.

Также возле участка разведения в Золотом СММ видела людей.

Наблюдателей и в дальнейшем ограничивали в свободе передвижения, "в частности на блокпосту вооруженных формирований в Кременце Донецкой области".

Напомним:

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбассОбъединенные силы на Донбассе


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