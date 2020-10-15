Facebook и Twitter ограничили распространение статьи о переписке сына Байдена
Социальные сети Facebook и Twitter ограничили репосты статьи New York Post, где идет речь о переписке сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера.
Источник: CNBC
Детали: Представитель Facebook Энди Стоун заявил, что указанная история имеет право на проверку достоверности со стороны соответствующих специалистов. "А пока мы сократим распространение этой статьи на платформе", – написал представитель компании.
Отмечается, что проверки требует история якобы попыток знакомства Хантера-младшего с топ-менеджером украинской газовой компании Burisma.
Представитель избирательной кампании Джо Байдена Эндрю Бейтс ответил на статью New York Post. Он заявил, что официальные расследования подтвердили, что Байден в должности вице-президента проводил только официальную политику США в отношении Украины.
CNBC отмечает, что такое решение Facebook является очень важным, поскольку соцсеть заявляла, что выступает за свободу слова и не может определять, что является истиной.
В Twitter ограничения по статье ввели позже, чем в Facebook. Там это решение аргументировали отсутствием авторитетных источников происхождения указанной информации.
Предыстория:
- Хантер Байден сын бывшего вице-президента США, а теперь кандидата в президенты США Джо Байдена, в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании "Burisma", которая принадлежит украинскому миллионеру Николай Злочевский и во времена генпрокурора Виктора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
- 16 февраля 2016 года президент Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
- В 2018 году Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не уволят Шокина.
- После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании "Burisma" под давлением со стороны США.
- В НАБУ сообщали, что расследование в отношении компании Burisma Limited не касается периода, когда сын Байдена Хантер был одним из членов Наблюдательного совета этой компании.