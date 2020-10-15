Facebook и Twitter ограничили распространение статьи о переписке сына Байдена

Социальные сети Facebook и Twitter ограничили репосты статьи New York Post, где идет речь о переписке сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера.

Источник: CNBC

Детали: Представитель Facebook Энди Стоун заявил, что указанная история имеет право на проверку достоверности со стороны соответствующих специалистов. "А пока мы сократим распространение этой статьи на платформе", – написал представитель компании.

Отмечается, что проверки требует история якобы попыток знакомства Хантера-младшего с топ-менеджером украинской газовой компании Burisma.

Представитель избирательной кампании Джо Байдена Эндрю Бейтс ответил на статью New York Post. Он заявил, что официальные расследования подтвердили, что Байден в должности вице-президента проводил только официальную политику США в отношении Украины.

CNBC отмечает, что такое решение Facebook является очень важным, поскольку соцсеть заявляла, что выступает за свободу слова и не может определять, что является истиной.

В Twitter ограничения по статье ввели позже, чем в Facebook. Там это решение аргументировали отсутствием авторитетных источников происхождения указанной информации.

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